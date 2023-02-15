Уровень загрязнения воздуха в Ташкенте частицами пыли оценивается как «средний» и «хороший» и «не оказывает серьёзного влияния на здоровье человека». Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций во вторник заявил начальник управления Министерства природных ресурсов Узбекистана Азиз Калимбетов (видео).

Заявление было сделано в ответ на недавнюю новость об исследовании проекта House Fresh, который высчитал, что плохое качество воздуха воздействует на здоровье жителей столицы Узбекистана как 503 выкуренные сигареты за год. Среди 20 крупных городов мира, где загрязнённый воздух наиболее сильно влияет на здоровье, Ташкент занял 16-е место, расположившись между Джакартой и Алматы. Ташкент также периодически выходит в мировые лидеры по уровню загрязнения воздуха по данным мирового рейтинга IQAir, особенно в засушливые и холодные периоды.

Азиз Калимбетов сообщил, что в связи с природными особенностями Узбекистана — сухой климат, песчаные и глиняные почвы — атмосферный воздух отличается наличием высокого уровня частиц пыли.

В Ташкенте установлено 15 постов Узгидромета по наблюдению за качеством воздуха, а в 2021 году появились две современные автоматические станции Horiba (Япония-Германия), позволяющие определять концентрацию в воздухе PM2,5 — взвешенных твёрдых микрочастиц размером от 0,001 до 2,5 микрометра.

Регулярные замеры показывают, что уровень загрязнения воздуха в столице частицами РМ 2,5 относится к «среднему» и «хорошему», что «не оказывает серьёзного влияния на здоровье человека», заявил представитель Минприроды.

«После публикации статьи Ташкентское городское управление Министерства природных ресурсов провело изучение, взяв образцы атмосферного воздуха в нескольких точках города. Результаты анализа показали, что случаев превышения норм концентрации вредных частиц в атмосферном воздухе нет», — отметил он.

В то же время Азиз Калимбетов сообщил, что специалисты соответствующих министерств и ведомств проведут дополнительные научные изучения и анализы информации, опубликованной проектом House Fresh.

Представитель Минприроды заверил жителей Ташкента и всего Узбекистана, что ответственные ведомства установили постоянный контроль за общим состоянием атмосферного воздуха и «серьёзных причин для излишнего беспокойства населения нет».