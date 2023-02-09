Плохой воздух в Ташкенте влияет на здоровье его жителей как 503 выкуренные за год сигареты, сообщает в своём исследовании международный общественный проект о качестве воздуха House Fresh.

Многие города с наихудшим качеством воздуха приходятся на развивающиеся страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки. Самое большое количество косвенно «выкуренных» таким образом сигарет приходится на жителей Дакки, столицы Бангладеш, — 1176.





Чтобы определить количество сигарет, которые люди во всём мире косвенно «курят», потребляя воздух плохого качества, HouseFresh проанализировали данные о средних концентрациях PM2,5 — взвешенных твёрдых микрочастиц размером от 0,001 до 2,5 микрометра — в городах по всему миру и преобразовали их в эквивалентное количество пассивно выкуриваемых сигарет в год в выражении негативных последствий для здоровья.

Для этого использовалась формула Berkeley Earth. Формула описывает эмпирическое правило, которое сравнивает воздействие частиц PM2,5 с выкуренными сигаретами: одна сигарета в день является приблизительным эквивалентом уровня PM2,5 в 22 мкг/м3. В исследовании отмечается, что эксперимент, проведённый журналом Tobacco Control, показал, что табачный дым загрязняет воздух в десять раз больше, чем выхлоп дизельного автомобиля.

Ташкент входит в двадцатку крупных городов мира с наихудшим качеством воздуха, располагаясь на 16-м месте между столицей Индонезии Джакартой и казахстанским Алматы.





Ташкент периодически выходит в мировые лидеры по уровню загрязнения воздуха по данным рейтинга IQAir, особенно в засушливые периоды. Причинами тому служат загруженность улиц транспортом, масштабные стройки, вырубка деревьев, отсутствие повсеместного полива улиц в сочетании с низкой проветриваемостью атмосферного пространства столицы. Узгидромет рекомендовал городским властям уделять больше внимания поливу и очистке улиц, мероприятиям по снижению пыли на строительных площадках, своевременному вывозу мусора, а также расширить масштабы озеленения и благоустройства.