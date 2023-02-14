Ташкентская военная прокуратура 11 февраля отказала в возбуждении уголовного дела по факту смерти военнослужащего Миржалола Имомова в воинской части в Зангиатинском районе Ташкентской области. Об этом «Газете.uz» сообщили в Генеральной прокуратуре Узбекистана.

При изучении обстоятельств его смерти не выявлен состав преступления в действиях каких-либо лиц, отметили в Генпрокуратуре. Такое решение было принято на основании экспертизы, проведённой Ташкентской военной прокуратурой в ходе доследственной проверки.

Согласно материалам следствия, 11 января в 10:00 рядовой Миржалол Имомов во время ежедневной смены на блокпосту воинской части зашёл в комнату отдыха, взял автомат АК-74, закреплённый за другим дежурным сержантом, и выстрелил себе в челюсть.

По данным Генпрокуратуры, командующему войсками Ташкентского военного округа был внесён рапорт о недостатках в порядке сдачи-приёма оружия в воинской части.

В настоящее время материалы доследственной проверки находятся на рассмотрении военной прокуратуры в контрольном порядке.

Как мы писали ранее, в воинской части, оповещая родителей Миржалола Имомова о гибели их сына, сначала сказали, что он совершил самоубийство, затем — что он по неосторожности выстрелил в себя или что его могли застрелить.

Тётя покойного утверждала, что тело не отдавали на судебно-медицинскую экспертизу, на нём были следы разных телесных повреждений, два передних зуба были сломаны, под глазом был синяк, над бровью — рана.