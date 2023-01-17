Передача «Миллар» телеканала «Миллий» 16 января сообщила о 20-летнем военнослужащем Миржалоле Имомове, который скончался во время прохождения срочной военной службы в Зангиатинском районе Ташкентской области.

В передаче говорится, что тело молодого человека привезли домой в Карши 12 января. Шокированным родителям сказали сначала, что он совершил самоубийство, затем — что он по неосторожности выстрелил в себя или что его могли застрелить.

Мать и тётя погибшего сообщили, что им известно о задержании «шести-семи» солдатов и офицеров и начале расследования.

Тётя покойного утверждает, что тело не отдавали на судебно-медицинскую экспертизу, на нём были следы разных телесных повреждений, два передних зуба были сломаны, под глазом был синяк, над бровью — рана.

Родные не верят, что парень мог застрелиться. Говорят, что он был добрым и заботливым. Служить пошёл в мае прошлого года, потому что мечтал об этом.

Мать покойного рассказала, что в последний раз её сын общался с родными по телефону на Новый год. По её словам, он должен был вернуться в марте, но точную дату говорить не хотел, чтобы сделать сюрприз матери.

Министерство обороны Узбекистана 17 января сообщило, что эксперты Центра судебно-медицинской экспертизы Вооружённых сил провели экспертизу. Ташкентская военная прокуратура проводит доследственную проверку. О её результатах должны сообщить.