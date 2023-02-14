Компания «Кувасайцемент» стала владельцем государственной доли в стекольном заводе «Кварц», сообщила пресс-служба Агентства по управлению государственными активами Узбекистана.

Госпакет акций в 89,78% продан за 265 млрд сумов (23,38 млн долларов США по курсу ЦБ на 13 февраля). Сделка включает в себя полное погашение покупателем кредитных обязательств завода в размере 47,2 млн евро, говорится в сообщении.

В качестве консультанта по приватизации была привлечена международная консалтинговая компания Deloitte, а международная юридическая компания Dentons оказала юридическую поддержку.

Всего поступило три заявки от инвесторов, но «наилучшее предложение, ценовые параметры которого находятся в пределах индикативного диапазона стоимости рассчитанных консультантом и превышающие результаты независимой оценки», было предоставлено «Кувасайцементом», заявили в АУГА.

В 2018—2021 годах за счёт банковских кредитов в 47,2 млн евро на АО «Кварц» был реализован инвестиционный проект по производству флоат-стекла (термополированного стекла) с годовой производительностью 22,2 млн кв. м. В рамках реализации проекта предусмотрено погашение привлечённых кредитных средств к концу 2026 года.

АУГА объявило о начале приёма заявок на покупку госпакета акций завода «Кварц» в июне прошлого года.

Специалисты, с которыми говорила «Газета.uz», указали на недостаточность информации о сделке, которая доступна публике.

В день объявления сделки цена акций «Кварц» упала сразу на 7% — с 3445 до 3201 сума за акцию, хотя с середины ноября (после объявления о финансовых результатах за девять месяцев) котировки не опускались ниже 3300 сумов.

Глава Агентства по управлению госактивами Акмалхон Ортиков сообщал о планах государства заработать 1 млрд долларов на приватизации в 2022 году.

О заводе

Завод «Кварц», расположенный в Фергане, стал акционерным обществом в 1995 году. Компания входит в число крупнейших производителей изделий из стекла в Узбекистане, пишет Spot.

На неё приходится около половины выпущенных в стране листов из стекла и стеклотары, а также 95% стеклянных банок. В 2021 году завод запустил новую производственную линию мощностью до 400 тонн шлифованного стекла в сутки.

По итогам 2021 года прибыль «Кварца» составила 54,7 млрд сумов — на 16,2% больше, чем годом ранее. Однако в 2022 году прибыль резко выросла. Это связано с запуском новой производственной линии и выходом на реальные объёмы производства. В частности, за 9 месяцев выручка выросла на 82,2% — до 466,3 млрд сумов, а чистая прибыль составила 82,8 млрд сумов, что в 2,3 раза больше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Общий долг компании на конец сентября 2022 года составлял 349 млрд сумов ($30,8 млн). Выше указывалось, что, по данным Агентства госактивов, завод имеет кредитные обязательства на 47,2 млн евро (50,4 млн долларов).

О покупателе

«Кувасайцемент» — завод, производящий портландцемент с минеральными добавками, гипсовые и известковые вяжущие смеси, ребристые асбестоцементные листы и керамические черепицы. Является одним из крупнейших предприятий по производству цемента в Центральной Азии. Производственная мощность — свыше 1 миллиона тонн цемента в год.

В 2006 году холдинг United Cement Group (UCG) приобрёл 60,4% акций «Кувасайцемента», а потом стал полноправным владельцем завода.

UCG, зарегистрированная на Кипре, также владеет четырьмя цементными заводами в регионе: тремя в Узбекистане («Кувасайцемент», «Бекабадцемент» и «Кызылкумцемент») и одним в Кыргызстане («Кантский цементный завод»). Группа также имеет ряд других крупных активов в Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане и России.

Приватизация «Кызылкумцемента» группой UCG в начале 2022 года за 1,89 трлн сумов (почти 175 млн долларов) вызвала вопросы. Менеджер Fusion Wealth Management Майкл МакГофи заявил, что государство продало актив по цене на 20% ниже рыночной, назвал сделку непрозрачной и сообщил, что были игроки, готовые предложить больше.