Менеджер компании Fusion Wealth Management (Гонконг) Майкл МакГофи назвал непрозрачной сделку о приватизации «Кызылкумцемента», котирующегося на Республиканской фондовой бирже. Об этом он написал на своей странице в Linkedin.





По его словам, инвестфонд, в котором он работает, и он лично являются инвестором цементного завода с начала 2018 года.

«После Ташкентского форума инвесторов прошлой осенью я действительно возлагал большие надежды на Узбекистан, но подобная сделка ставит под сомнение программу приватизации/реформ», — отметил он.

Майкл МакГофи считает, что скидка в 20% от текущей рыночной цены — 4859 сумов против 6500 сумов за акцию на конец 2021 года — «не имеет смысла».

«Возможность контролировать фирму дорогого стоит. Вот почему подобные поглощения обычно происходят по гораздо более высоким ценам, чем котируемая/торгуемая цена. Здесь же всё наоборот. Приобретающая фирма получает огромную скидку по сравнению с рыночной ценой „Кызылкумцемента“», — отметил инвестор.

Майкл МакГофи спрашивает о мотивах Агентства по управлению государственными активами: «Почему они одобряют сделку так сильно ниже рыночной цены?».

Менеджер считает, что «даже рыночная цена была низкой». На конец года цена закрытия (последней сделки на момент закрытия торговой сессии на бирже) составляла 6500 сумов, акции «Кызылкумцемента» оценивались по 65 долларов за тонну (по методу EV/тонна — отношение стоимости компании к тонне мощности), что составляет меньше половины от 150−200 долларов за тонну мощности для новых заводов.

Инвестор также отметил непрозрачность сделки и указал, что другие компании, возможно, были бы готовы предложить более высокую цену.

«Продажа стала полной неожиданностью для меня и других инвесторов, с которыми я разговаривал. Ни я, ни они не слышали об официальных торгах или процессе продажи „Кызылкумцемента“. Только то, что государственная доля была выставлена на продажу. Предположительно, турецкие, пакистанские, российские и китайские фирмы заинтересованы в покупке контрольного пакета акций по ценам выше рыночных. Отсутствие прозрачности очень удивляет, учитывая, насколько открытой была продажа узбекской Coca-Cola», — заявил он.

Это сделка негативно повлияет на конкурентную среду в сфере, считает Майкл МакГофи.

«После сделки новые владельцы будут контролировать около 50% цементных мощностей Узбекистана. Это тоже не имеет смысла. Большое количество производителей поможет стимулировать конкуренцию и обеспечить конкурентоспособные цены. Цемент имеет решающее значение для развивающейся страны. Его цена должна быть разумной. Ни одна фирма не должна контролировать такую большую часть рынка важного сырья», — отметил он.

Инвестор назвал сделку плохим прецедентом для рынка и процесса приватизации в будущем, поскольку «рыночная цена не имеет значения, если такая скидка предоставляется за закрытыми дверями»: «Зачем вообще заморачиваться с официальным процессом торгов?»

Кроме того, вопросы инвестора вызывает одобрение сделки международной консалтинговой компанией из «большой четвёрки» Deloitte.

«Аудиторы/консультанты подпишут сделку только для того, чтобы получить больше сделок в будущем. Это похоже на то, как рейтинговые агентства и компании США поступали с низкокачественными деривативами до тех пор, пока они не лопнули и не привели к мировому финансовому кризису», — заявил менеджер.

По его мнению, эта сделка в итоге приведёт к переоценке странового риска и репутации.

«После моей поездки в Ташкент в ноябре 2017 года я рассказал многим коллегам-инвесторам о позитивных изменениях, происходящих в Узбекистане. В Узбекистане много умных людей. Я — фанат. Но эта сделка заставляет меня думать, что, возможно, я ошибаюсь в своей оценке и поддержке», — отметил он.

«Газета.uz» обратилась в АУГА, но на момент публикации не получила оперативный ответ. Январский запрос редакции в Антимонопольный комитет также остался без ответа.

23 декабря инвестиционная компания UzAssets при АУГА сообщила о подготовке к приватизации цементного завода и закрытии приёма заявок (позже сообщение было отредактировано на «заканчивает изучение поступивших предложений»). Участник фондового рынка рассказал «Газете.uz», что сообщения об открытии приёма заявок не было.

31 декабря UzAssets сообщила, что государственная доля в АО «Кызылкумцемент» (86,92%) реализуется группе компаний United Cement Group (UCG) за 1,89 трлн сумов (174,7 млн долларов США по курсу ЦБ). Финансовым консультантом по сделке выступила консалтинговая компания Deloitte, также оказавшая поддержку в подготовке договора купли-продажи. Оценку государственного пакета акций провела Grant Thornton, дополнительную юридическую поддержку оказала Dentons.

В UzAssets отмечали, что стоимость сделки «значительно превышает уровень недавних аналогичных сделок в отрасли».

UCG, зарегистрированная на Кипре, до этого владела тремя цементными заводами в Центральной Азии: двумя в Узбекистане («Кувасайцемент» и «Бекабадцемент») и одним в Кыргызстане («Кантский цементный завод»). Группа также имеет ряд других крупных активов в Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане и России.