По итогам 2022 года остаток по ипотечным кредитам в Узбекистане составил 46,4 трлн сумов, увеличившись на 29,6% (10,6 трлн сумов) по сравнению с 2021 годом, следует из обзора Центрального банка.

Объём ипотечных кредитов, выданных банками населению (70913 человек, в 2021 году было — 59570) в прошлом году, увеличился на 46,9% — до 14,4 трлн сумов, из них 4,3 трлн сумов приходится на Ташкент.

Выдача ипотеки финансировалась в основном за счёт государства, а именно средств Министерства финансов — 10,4 трлн сумов. Банки тоже начали активно вкладывать свои средства в ипотечные кредиты — 3,79 трлн сумов (рост — в 4,4 раза). Малая часть кредитов финансировалась из Фонда ипотечного кредитования — 167 млрд сумов.

В результате доля кредитов, финансируемых за счёт государства, снизилась с 92,1% в 2021 году до 73,7%, а за счёт банков увеличилось — с 9% до 26,3%.

Всего по госпрограмме выделено 8,5 трлн сумов (+75,4%). Из этой суммы 4,26 трлн сумов — на покупку 1−2-комнатной квартиры, 3,18 трлн сумов — на приобретение жилья с 3 комнатами и выше, а также резко вырос спрос на госфинансирование покупки индивидуального жилья — с 320 млрд до 1,06 трлн сумов.

53028 человек взяли ипотеку на 10,78 трлн сумов (75%) для покупки квартиры в новостройке, ещё 17885 гражданам выделено 3,59 трлн сумов для приобретения жилья на вторичном рынке недвижимости.

В 2022 году общее количество договоров купли-продажи жилья, заверенных в нотариальных конторах, составило 250,3 тысячи (+9,3%), из них 70,9 тысячи (+19%), или 28% от общего количества договоров, профинансировано за счёт ипотечных кредитов. При этом это ниже показателя 2020 года, когда доля жилья, купленного за счёт ипотеки, составляла 39% (77,3 тысячи).

Остаток ипотечных кредитов на 1 января достиг 46,4 трлн сумов. 26,2% из этой суммы приходится на «Ипотека-банк» (12,2 трлн), следом идут «Кишлок курилиш банк» — 21,4% (10 трлн), НБУ — 15,8% (7,3 трлн), «Узпромстройбанк» — 7,9% (3,7 трлн), Народный банк — 7,3% (3,4 трлн) и «Асакабанк» — 7% (3,2 трлн). Доля других банков составляет 14,4% (6,7 трлн).

На 1 января доля ипотечных кредитов, выданных на срок до 15 лет, снизилась на 6,7 п.п. — до 18,8%, а доля кредитов до 20 лет увеличилась с 68,3% до 73,4%. ЦБ объясняет тенденцию роста постоянным ростом суммы ипотеки, выдаваемой населению на срок до 20 лет в рамках «нового порядка» государственной ипотечной программы. Доля кредитов сроком до 10 лет снизилась с 7,5% до 5,7%.





Большая часть выданных ипотечных кредитов пришлась на Ташкент — 4,3 трлн сумов или 29,9%. Кроме того, значительный объём займов на покупку жилья выдавалось в Самаркандской — 8,2% (1,18 трлн), Ферганской — 8% (1,15 трлн), Андижанской — 7,4% (1,07 трлн) и Навоийской областях — 6,4% (919,1 млрд).





Самая высокая стоимость жилья зарегистрирована в Ташкенте — 10 млн сумов за кв. м на первичном рынке и 10,5 млн сумов на вторичном. За столицей следует Самаркандская область — 8,7 млн и 7,1 млн сумов, Ташкентская область — 6 млн и 5,5 млн сумов. Примечательно, что жильё на вторичном рынке Навоийской области дороже, чем в первичном — 6,1 млн против 4,8 млн сумов.

Доля кредитом на сумму выше 400 млн сумов в общем объёме увеличилось с 4,4% до 9,1%, на сумму 300−400 млн сумов — с 1,4% до 5,3%, на 200−300 млн сумов — с 1,4% до 6,5%.

Основные покупатели — люди в возрасте 31−50 лет (70%), а также 18−30 лет (21%).

Как мы сообщали ранее, Центробанк ожидает более высоких темпов роста ипотечного кредитования в Узбекистане в 2023 году. По словам главы ЦБ Мамаризо Нурмуратова, главным фактором является неудовлетворённость спроса в ипотеке в прошлые годы.