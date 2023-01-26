Центральный банк Узбекистана ожидает более высоких темпов роста ипотечного кредитования. Об этом на пресс-конференции 26 января сообщил председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

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По итогам 2022 года остаток по ипотечным кредитам составил 46,4 трлн сумов, увеличившись на 29,6% (10,6 трлн сумов) по сравнению с соответствующим периодом 2021 года. При этом объём ипотечных кредитов, выданных банками населению (70913 человек, в 2021 году было — 59570) в прошлом году, увеличился на 46,9% — до 14,4 трлн сумов, из них 4,3 трлн сумов приходится на Ташкент.

Выдача ипотеки финансировалась в основном за счёт средств Министерства финансов (10,4 трлн сумов). Банки также начали активно вкладывать свои средства для ипотечных кредитов — 3,79 трлн сумов (рост — в 4,4 раза). Часть кредитов финансировалась из Фонда ипотечного кредитования — 167 млрд сумов.

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53028 человек получили ипотеку в размере 10,78 трлн сумов (75%) на приобретение квартиры в новостройке, ещё 17885 гражданам выделено 3,59 трлн сумов для покупки жилья на вторичном рынке недвижимости. Основные покупатели — это люди в возрасте 31−50 лет (70%), а также 18−30 лет (21%).

«Главным фактором здесь является неудовлетворённость спроса в ипотечных кредитах в предыдущие годы. Мы ожидаем в этом году более высокие темпы роста ипотечного кредитования, что прежде всего в Узбекистане связано гарантированным обеспечением ресурсами в банковской системе через Фонд ипотечного кредитования. То есть все кредитные ресурсы коммерческих банков, которые они выделяют, они могут компенсировать через Фонд ипотечного кредитования. Это первый толчок», — заявил глава ЦБ.

По его словам, ресурсная база «приемлема и для банковской системы в части доходности, так и для населения со ставки порядка 17−18%».

«Второе, самое главное, сейчас в государстве уделяется большое внимание на улучшение жилищного обеспечения населения. И в этой части в рамках стратегии развития Нового Узбекистана создание жилых комплексов тоже отчасти финансируется через линии ипотечного кредитования. У банков нет таких рисков, что они могут здесь что-то потерять, поскольку большая часть первоначальных взносов и определённая часть процентных платежей населения, особенно малообеспеченных, субсидируется государством», — отметил Мамаризо Нурмуратов.

В декабре президент Шавкат Мирзиёев анонсировал запуск новой ипотечной программы «Мой первый дом» для строительства домов для нуждающихся молодых семей «на максимально выгодных условиях». Программу начнут с Ташкентской области.

Как мы сообщали в сентябре, постановлением президента необлагаемый НДФЛ минимум доходов граждан, направляемых на выплату ипотечного кредита, с 2023 года повышается почти в 5 раз — до 73,6 млн сумов в год. С 1 ноября ипотеку и субсидии начали выдавать на покупку новых квартир без ремонта.