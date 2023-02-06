Узбекистан направит в Турцию гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения и группу спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций для участия в ликвидации последствий стихийного бедствия. Соответствующее поручение сделал президент Шавкат Мирзиёев, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Напомним, ранним утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 7,8. В Турции и Сирии много разрушений, под завалами находятся люди, ведётся спасательная операция. Количество погибших превысило 500 человек, раненых — более 3000.

Президент Узбекистана ранее направил соболезнования главе Турции. В МИДе заявили, что к настоящему моменту нет сообщений о погибших и пострадавших в результате землетрясения гражданах Узбекистана.