Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами и пострадавшими, а также большими разрушениями в результате сильного землетрясения в юго-восточных провинциях Турции. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Выразив глубокие соболезнования лидеру и народу братской Турции, глава нашего государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении пресс-службы.

В МИД Узбекистана также выразили соболезнования родным и близким покойных и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

«По состоянию на 11:00 по ташкентскому времени 6 февраля, в дипломатические представительства Узбекистана в Турции информация о погибших и пострадавших в результате землетрясения гражданах Узбекистана не поступала», — отмечается в сообщении.

В случае необходимости граждане Узбекистана могут обратиться в посольство Узбекистана в Анкаре (тел.: +90−312−441−38−71, +90−312−441−17−46) и генконсульство в Стамбуле (тел.: +90−212−323−20−37, +90−212−323−20−39).