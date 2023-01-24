Всемирная организация здравоохранения опубликовала обращение к странам с срочным призывом по предотвращению, выявлению и реагированию на случаи некачественных и фальсифицированных медицинских товаров.

Как отмечается в обращении, за последние четыре месяца семь страны сообщили о нескольких случаях использования безрецептурных сиропов от кашля для детей с подтверждённым или предполагаемым загрязнением диэтиленгликолем (ДЭГ) и этиленгликолем (ЭГ) в высоких концентрациях.

«[Это] токсичные химические вещества, используемые в качестве промышленных растворителей и антифризов, которые могут быть смертельными даже в небольших количествах и никогда не должны встречаться в лекарствах», — подчеркнули в ВОЗ.

В трёх из этих стран произошло более чем 300 смертельных исходов, большинство погибших от некачественных препаратов — маленькие дети в возрасте до пяти лет.

Основываясь на отчётах этих стран, ВОЗ выпустила три глобальных медицинских предупреждения по этим инцидентам: 5 октября 2022 года — о Гамбии, где после приёма сиропа от кашля умерли 69 детей, 6 ноября 2022 года — об Индонезии, где за 10 месяцев 133 ребёнка до пяти лет скончались от внезапного отказа почек, что связывают с приёмом препаратов от кашля и жаропонижающих, а также от 11 января — об Узбекистане, где 20 детей умерли в результате почечной недостаточности после приёма индийских лекарств «Док-1 Макс» и «Амбронол», в которых был обнаружен этиленгликоль.

ВОЗ призывает регулирующие органы и правительства:

выявлять и изымать из обращения на рынках любую некачественную медицинскую продукцию, которая была упомянута в предупреждениях ВОЗ как потенциальная причина смерти;

обеспечить условия, чтобы все медицинские изделия, поступающие на рынок для продажи, были одобрены компетентными органами и были получены от лицензированных поставщиков;

выделять ресурсы для улучшения и увеличения количества проверок производственных площадок в соответствии с международными нормами и стандартами;

усилить надзор за рынками препаратов, в том числе неофициальным, включая испытания медицинской продукции товаров, выпущенной в продажу;

принимать и обеспечивать соблюдение законов и других правовых мер, направленных на борьбу с производством, распространением и/или использованием некондиционных и фальсифицированных лекарственных средств.

ВОЗ также призывает производителей лекарств:

приобретать вспомогательные фармацевтические вещества только у квалифицированных и добросовестных поставщиков;

проводить комплексные испытания поставок при поступлении и перед использованием в производстве продукции;

обеспечить гарантию качества продукции с помощью сертификации, основанной на результатах испытаний;

вести точные и полные записи о закупке материалов, тестировании, производстве и распространении, чтобы облегчить отслеживание во время расследований в случае происшествий.

Кроме того, ВОЗ призывает всех поставщиков и дистрибьюторов медицинской продукции:

всегда проверять наличие признаков фальсификации и физическое состояние лекарств и медицинской продукции, которые они распространяют;

распространять лекарства только из источников, одобренных компетентными органами;

вести точный и полный учёт лекарств и их распространения;

привлекать компетентных сотрудников для обращения с лекарствами и консультации населения по вопросам правильного использования лекарств.

ВОЗ продолжит работу в рамках Механизма государств-членов по некондиционной и фальсифицированной медицинской продукции для сотрудничества в области предотвращения, выявления и реагирования на некондиционную и фальсифицированную медицинскую продукцию.