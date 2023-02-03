Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) поэтапно возобновляют работу в Ташкенте. По состоянию на 3 февраля вновь открылись 35 газовых заправок (из 72), сообщила компания «Худудгаз пойтахт».

При этом АГНКС пока работают в ограниченном режиме и по графику, который будет меняться с увеличением давления газа в газопроводах.

Большинство из них работает с 7:00 по 17:00, две заправки (Fortune Gaz Service и Artes в Янгихаётском и Сергелийском районах) — с 15:00 до 8:00. Одна заправка Intermobilgaz в Яшнабадском районе будет открыта круглосуточно.

В начале декабря 2022 года в связи с холодами и потребностью в первоочередном обеспечении газом и электричеством населения и социальных объектов работа газовых заправок была ограничена, а с 12 января АГНКС были закрыты по всей республике.

В пятницу президент Шавкат Мирзиёев сообщил об увеличении поставок газа на метановые автозаправки в пять раз в течение недели.