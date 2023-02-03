На Сырдарьинской тепловой электростанции введена в эксплуатацию солнечная фотоэлектростанция мощностью 1,3 МВт, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

Она будет вырабатывать дополнительно 2,3 млн кВт*ч электроэнергии, что позволит экономить 750 тысяч кубометров природного газа в год.

В результате появится возможность сэкономить топливные ресурсы и уменьшить выброс вредных газов в атмосферу, отмечается в сообщении.

В настоящее время солнечная фотоэлектрическая станция производит в среднем 800 кВт*ч электроэнергии в зависимости от солнечной радиации, отмечается в сообщении.