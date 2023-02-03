Западные страны на роль «следующей Украины» рассматривают Молдову. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью гендиректору «России сегодня» Дмитрию Киселеву.

Киселёв задал вопрос, какая из стран может «пойти по пути Украины», и в качестве примеров спросил про Кыргызстан и Казахстан. Глава МИД РФ назвал Молдову.

«Сейчас на эту роль приглядывают Молдову, прежде всего потому, что смогли поставить достаточно специфическими методами, далеко не свободно-демократическими, во главе страны президента [Майя Санду], которая просто рвётся в НАТО. Она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все», — рассказал он.

Официальный представитель молдавского МИД Даниел Водэ раскритиковал заявление Лаврова, подчеркнув, что слова министра являются «частью хорошо известной угрожающей риторики российской дипломатии».

«МИД Молдовы хотел бы напомнить российской стороне, что путь, по которому идёт Молдова — это путь вступления в Европейский союз. Это решение, которое поддерживают наши граждане», — написал он.

«Молдаване независимо от политических или геополитических предпочтений хотят мира, свободы и демократии. И мы будем признательны всем странам, включая Россию, за уважение этого решения наших граждан. Молдова выбрала своё будущее, и это будущее — быть частью свободного мира», — заявил Водэ.

20 января президент Майя Санду заявила Politico, что в Молдове идёт серьёзная дискуссия о способности страны защитить себя и о возможности вступления в «более крупный альянс». Конфликт на Украине вызвал в республике «переоценку ценностей» в отношении закреплённого в конституции нейтралитета, сообщило издание.

Молдова подала заявку на вступление в Евросоюз через несколько дней после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В июне Молдова вместе с Украиной получили статус кандидата на вступление в ЕС.

Как пишет Meduza, российские политики и чиновники, включая президента Владимира Путина, неоднократно оправдывали полномасштабную войну в Украине тем, что Запад там якобы строил «анти-Россию», призванную развалить РФ.