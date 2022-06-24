23 июня на саммите лидеров Европейского союза Украина и Молдова получили статус кандидатов на вступление, сообщает Euronews.

В тот же день Европарламент 529 голосами против 45 при 14 воздержавшихся принял резолюцию, призывающую глав государств и правительств ЕС предоставить без промедления Украине и Молдове статус кандидата в члены союза и Грузии — «как только её правительство выполнит приоритеты».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала решение «хорошим днём для Европы», председатель Европейского совета Шарль Мишель — «историческим».

Президент Украины Владимир Зеленский обратился по видеоконференции к участникам саммита ЕС после предоставления его стране статуса кандидата на членство.

Он назвал решение точкой отсчёта новой истории Европы, «Европы без разделения. Европы без „серых“ зон. Европы, которая действительно объединена и умеет защищать себя, свои ценности, свое будущее», — сказал Владимир Зеленский.

«Самый большой шаг на усиление Европы, который можно было сделать именно сейчас, именно в наше время и именно в таких сложных условиях, когда российская война испытывает нашу способность сохранить свободу и единство», — охарактеризовал он решение Евросоюза.

Фото: Офис президента Украины.

«На пятый день полномасштабной войны России против Украины мы подали заявку на вступление в Европейский союз», — напомнил Владимир Зеленский, назвав решение лидеров ЕС желанным результатом. Он лично поблагодарил всех лидеров 27 государств и руководителей политических органов Евросоюза.

Молдова и Грузия

Статус кандидата на членство в ЕС 23 июня получила также Молдова. После вторжения России в Украину заявку на вступление практически одновременно 3 марта подали Грузия и Молдова.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил тогда, что его страна разделяла европейские ценности на протяжении всей своей истории, а европейское будущее является «программой, определённой грузинским народом для всех правительств Грузии».

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что «в нынешней сложной ситуации мы должны действовать быстро и чётко, чтобы обеспечить европейское будущее, свободу и демократию для наших граждан». Она отметила, что граждане её страны «готовы упорно трудиться ради стабильного и процветающего будущего в семье европейских государств».

17 июня Еврокомиссия отметила, что Молдова создала прочную основу для достижения стабильности институтов, которые обеспечивают демократию, верховенство права, права человека, а также уважение и защиту меньшинств, однако ключевые экономические реформы ещё предстоит провести. Молдове «следует предоставить статус кандидата при понимании того, что в ряде областей принимаются меры».

В отношении Грузии Еврокомиссия рекомендовала Евросовету предоставить государству перспективу стать членом ЕС «после решения ряда приоритетных задач».

На саммите ЕС также напомнили о «залежавшихся» заявках и статусах кандидатов для балканских стран — Северная Македония подала заявку на вступление в 2004 году, Албания и Сербия — в 2009 году, Босния и Герцеговина направила её в 2016-м (не имеет статуса кандидата). Албания имеет статус кандидата уже восемь лет, Сербия — десять, Северная Македония — семнадцать.