Парламентская комиссия по расследованию событий 1−2 июля в Каракалпакстане сформировала третий список обвиняемых, «раскаявшихся в содеянном и имеющих тяжёлые социальные условия», сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека.

«По предложению членов комиссии и ходатайству Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Генеральная прокуратура 1 ноября отпустила ещё 35 обвиняемых в семьи на основе общественного поручительства», — говорится в сообщении.

Общее количество обвиняемых, возвращённых в семьи, достигло 107 человек. Ранее были отпущены 34 человека в августе и 38 человек в октябре. Сколько обвиняемых остаётся в заключении, не уточняется.