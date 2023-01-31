Суд первой инстанции под председательством судьи судебной коллегии суда Каракалпакстана Елубая Абибуллаева 31 января завершил рассмотрение уголовного дела о нукусских событиях и огласил приговоры в отношении 22 обвиняемых. Корреспонденты «Газеты.uz» подготовили фоторепортаж с заключительного заседания.

У входа в здание Бухарского областного суда, где проходил процесс.

Участникам заседания рекомендовалось соблюдать санитарно-противоэпидемические меры.



Судебный процесс по этому делу начался 28 ноября и продлился чуть более двух месяцев.

Члены парламентской комиссии по независимому расследованию событий в Каракалпакстане.

Представитель регионального офиса ООН по правам человека в Центральной Азии Фабио Пиана (справа).



В заключительном заседании приняли участие близкие и родные подсудимых, члены парламентской комиссии по независимому расследованию событий в Каракалпакстане, СМИ, наблюдатели, представитель регионального офиса ООН по правам человека в Центральной Азии Фабио Пиана и другие.

Аллабай Токимбетов и другие подсудимые читают молитву до оглашения приговора.

Подсудимые Ахмет Сметуллаев, Азамат Турданов и Саиыпназар Калимов.

Подсудимый Саламат Калилаев.

Подсудимый Кахарман Сейтимов и другие.

Подсудимый Саламат Калилаев.

Подсудимые ожидали приговор в прозрачной клетке. Некоторые из них читали молитву, другие общались с родными, а третьи едва сдерживали слёзы.

Мать подсудимого Разбека Бекмуратова.



Близкие и родственники подсудимых также не могли сдержать слёзы до и после оглашения приговора. Мать Разбека Бекмуратова, осуждённого на 8 лет лишения свободы, потеряла сознание.

Основной фигурант дела Даулетмурат Тажимуратов осуждён на 16 лет, журналистка Лолагул Каллыханова получила 8 лет условно и вместе с Азаматом Нуратдиновым, Ахметом Сметуллаевым и Азаматом Турдановым (все трое получили 5 лет ограничения свободы) была освобождена из зала суда. Их освобождение зал встретил аплодисментами и криками радости.

Остальные приговорены к лишению или ограничению свободы.

Слева направо: Азамат Нуратдинов, Ахмет Сметуллаев и Азамат Турданов

Ахмет Сметуллаев.

Лолагул Каллыханова.

Судебная коллегия во главе с судьёй Елубаем Абибуллаевым.



Видео оглашения приговора