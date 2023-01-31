Суд первой инстанции под председательством судьи судебной коллегии суда Каракалпакстана Елубая Абибуллаева 31 января завершил рассмотрение уголовного дела о нукусских событиях и огласил приговоры в отношении 22 обвиняемых. Корреспонденты «Газеты.uz» подготовили фоторепортаж с заключительного заседания.
Судебный процесс по этому делу начался 28 ноября и продлился чуть более двух месяцев.
В заключительном заседании приняли участие близкие и родные подсудимых, члены парламентской комиссии по независимому расследованию событий в Каракалпакстане, СМИ, наблюдатели, представитель регионального офиса ООН по правам человека в Центральной Азии Фабио Пиана и другие.
Подсудимые ожидали приговор в прозрачной клетке. Некоторые из них читали молитву, другие общались с родными, а третьи едва сдерживали слёзы.
Близкие и родственники подсудимых также не могли сдержать слёзы до и после оглашения приговора. Мать Разбека Бекмуратова, осуждённого на 8 лет лишения свободы, потеряла сознание.
Основной фигурант дела Даулетмурат Тажимуратов осуждён на 16 лет, журналистка Лолагул Каллыханова получила 8 лет условно и вместе с Азаматом Нуратдиновым, Ахметом Сметуллаевым и Азаматом Турдановым (все трое получили 5 лет ограничения свободы) была освобождена из зала суда. Их освобождение зал встретил аплодисментами и криками радости.
Остальные приговорены к лишению или ограничению свободы.