Турнир Tata Steel Chess в голландском городе Вейк-ан-Зее — последний из могикан в мире шахмат. В давние времена ежегодные турниры с большой традицией занимали значительную часть календаря, в них участвовали сильнейшие гроссмейстеры и молодые таланты, и именно они определяли, кто есть кто в мире 64 клеток. Но мир изменился, и слава Линареса, Реджо-Эмилии и других осталась в прошлом. Последним значимым событием с богатой историей остался турнир в Нидерландах. В 60-х годах участвовать в нём стали все сильнейшие шахматисты — как советские чемпионы, так и лучшие представители запада. Его победителями в разные годы становились Ботвинник и Таль, Карпов и Каспаров, Ананд и Крамник, Накамура и Карлсен.

Что ещё выделяет турнир из числа прочих — это подход организаторов. Они не ставят целью собрать в одном месте всех спортсменов с наивысшим рейтингом, что часто приводит к очень плотной игре и не особо интересным партиям. Напротив, они любят приглашают перспективных юниоров, сильнейших шахматисток, игроков пусть не из самого высокого круга, но обладающих ярким, запоминающимся стилем. Благодаря этому результаты турнира становятся непредсказуемыми, интрига держится до последнего, и многие поединки пополняют сокровищницу шахматного искусства. Его ценят и ждут любители игры во всём мире. Как выразился перед началом турнира Виши Ананд, «без Вейка и январь не январь».

В этом году турнир как обычно порадовал интересным разносторонним набором игроков. По понятным причинам в нём не приняли участие гроссмейстеры из России, но это не стало заметной проблемой. Чемпион мира Магнус Карлсен и второй шахматист планеты Дин Лижэнь возглавили стартовый лист. Высоко котировался и хозяин поля Аниш Гири, уже пять раз становившийся здесь вторым, но ещё ни разу не поднимавшийся на высшую ступень пьедестала. Американцы Фабиано Каруана, Уэсли Со и Левон Аронян добавляли составу веса.

Но главной изюминкой турнира стало большое количество юниоров. Индийские шахматисты Гукеш, Эригайси и Прагнанандха, немец Кеймер, и, конечно, Нодирбек Абдусаттаров ещё не прописались в высших кругах, но успели громко заявить о себе. Эксперты сходятся во мнении, что именно они составят элиту шахмат ближайшего будущего. Тёмными лошадками состава можно было назвать молодого иранца Магсудлу и ещё одного представителя Нидерландов ван Фореста — шахматистов бескомпромиссного боевого стиля.

Начало положено

В первом туре Нодирбеку выпало играть против венгерского (ныне румынского) гроссмейстера Ричарда Раппорта. Раппорт — крайне оригинальный игрок, склонен уклоняться от затасканных продолжений и выводить соперников в творческие дискуссии, порой даже ценой серьёзных позиционных уступок. Долгое время он был популярен и уважаем в шахматном мире, но не претендовал на высшие достижения, и вот совсем недавно, в 2022 году, совершил рывок и вышел в турнир претендентов (на матч с чемпионом мира).

В партии с Нодирбеком Ричард, играя белыми, с первых ходов пошёл в старинное и сейчас крайне редко встречающееся продолжение. Нодирбек, по собственным словам, был готов к чему-то подобному, но не ожидал конкретно этого варианта. Тем не менее, он помнил некоторые идеи из прошлой подготовки и получил ощутимое преимущество. Хотя после упрощения позиции белым удалось уравнять, как игровая инициатива, так и преимущество по времени на раздумье оставались у Нодирбека, и Ричард, в конце концов, допустил решающую ошибку. Наш шахматист начал свой первый турнир в Вейк-ан-Зее с убедительной победой чёрными фигурами (что значительно сложнее, чем победа белыми).

После пары крепких ничьих, в четвёртом туре Нодирбек играл с Пархамом Магсудлу. Пархам был приглашён на турнир в последний момент, так как первоначальный кандидат организаторов — поляк Ян-Кшиштоф Дуда — не смог принять участие. Иранцу 22 года, что по меркам современных шахмат уже серьёзный возраст. Вряд ли он когда-либо попадёт в самые верхние строчки рейтинга, но его яркий стиль и человеческое обаяние снискали немало поклонников. «Когда вы заходите в игровой зал, вы видите много любителей игры и детей, которые очень интересуются шахматами и всё время наблюдают за играми. Это мотивирует меня играть лучше, играть в более боевые шахматы для их удовольствия», — поделился гроссмейстер перед началом турнира.

В партии иранец чёрными допустил серьёзное ослабление защиты короля, и несмотря на то, что из фигур на доске оставались только по ладье и ферзю у каждого, его позиция по-человечески была очень неприятной. Нодирбек постоянно мог создавать угрозы, и сопернику приходилось защищаться точными ходами, считая много вариантов. В один момент он мог ценой пешки разменять ферзей (главную атакующую силу) и перейти в без труда удерживаемую стойку, но по какой-то причине не стал этого делать. В дальнейшем Нодирбек играл очень уверенно и второго шанса не дал. Эта победа позволила ему остаться лидером турнира, вместе с Анишем Гири, в тот день обыгравшим чемпиона мира.

Главные соперники

2022−23 годы стали особенными для Магнуса Карлсена и всего шахматного сообщества особенными. В прошлом году он заявил, что не будет защищать свой титул чемпиона мира по классическим шахматам в матче с Яном Непомнящим. Причин этому могло быть много: усталость от длинного формата партий, нежелание вновь встречаться с соперником, не оказавшим никакого сопротивления в прошлый раз, чувство скуки в связи с отсутствием полноценного конкурента в целом. Под конец года Магнусу было важно доказать свой статус сильнейшего в мире на чемпионате по быстрым шахматам в Алматы — и он блистательно сделал это, оформив золотой дубль. В том соревновании он дважды встречался за доской с Нодирбеком — и горел желанием отомстить за поражение в 2021 году. Обе партии закончились убедительной победой Карлсена, и как пошутил в связи с этим гроссмейстер Александр Шиманов, «обыграв Карлсена, лучше несколько лет ему не попадаться».





Чемпионат мира по быстрым шахматам в 2021 году, когда Абдусатторов обыграл Карлсена. Фото: Федерация шахмат Узбекистана.

Магнус побеждал в Вейке рекордные семь раз и, казалось, был готов увеличить эту цифру. Он уверенно обыграл Винсента Кеймера во втором туре, но дальше притормозил и, как было сказано выше, уступил хозяину поля. Болельщики норвежца, впрочем, не сильно расстроились — ему свойственно начинать турниры со скрипом, но разворачиваться вовсю на финише. Тем более, перед пятым туром был выходной день, и Магнус, как уже принято в Вейке, сыграл в футбол, чтобы как следует зарядиться энергией. Ему предстояло играть белыми, и казалось, это идеальный расклад, чтобы наконец-то остановить уверенный шаг Нодирбека.

Карлсен начал партию в своей излюбленной манере — отказываясь от претензий на большой перевес, но не позволяя сопернику свернуть игру, чтобы постепенно переиграть его в затяжной борьбе. Уже на 14 ходу, желая обострить позицию, он предпринял рискованную жертву ладьи за слона (разница между этими фигурами равняется примерно двум пешкам). Компенсацией стала невозможность для короля «чёрных» уйти в безопасное место, и угрозы пешкам. Мнения комментаторов в прямом эфире разделились. Нодирбек в интервью после партии сказал, что расценивал жертву как сомнительную. Тем не менее, в случае победы Магнуса пришлось бы признать её верным практическим решением. Но история не знает сослагательного наклонения, и Нодирбек уверенно отразил угрозы, переведя игру в позицию, где вопрос стоял лишь о том, сможет ли он победить.

Стадия игры, при которой на доске остаются одни ферзи, считается одной из самых сложных в шахматах — слишком велико количество возникающих вариантов, и часто отсутствуют ориентиры, на которые можно опереться для точной оценки позиции.

Знаменательная для Нодирбека победа над чемпионом в 2021 году произошла именно в позиции такого типа, что наверняка подбадривало его и угнетающе действовало на Магнуса. Чёрная пешка неумолимо двигалась в ферзи, и к несчастью для норвежца, его король стоял на неудачном участке доски. При попытке защищаться, давая бесконечные шахи, он рано или поздно после ответа чёрных попадал под шах сам, что обеспечило победу нашего шахматиста.

Фото: Jurriaan Hoefsmit.

К слову сказать, пятый тур, в отличие от остальных, проходил не в Вейк-ан-Зее, а в Амстердаме, на арене имени Йохана Кройфа — домашнем стадионе футбольного клуба Аякс. Нодирбека после партии спросили, что он думает на этот счёт. Он ответил, что часто смотрит игры команды в Лиге чемпионов и даже упомянул победу над «Реал Мадридом».

В шестом-седьмом турах Нодирбеку предстояло пройти двух принципиальных соперников — своих индийских ровесников Прагнанандха и Эригайси. С Праггой, как сокращают его фамилию болельщики, Нодирбек играл белыми. Он уверенно, практически не думая над ходами, вышел в позицию, где сопернику для уравнения нужно было решиться на конкретную игру. Расчёт был на то, что противник испугается домашней подготовки и вместо этого перейдёт к пассивной защите, но он не оправдался. Рамешбабу грамотно посчитал варианты и уверенно свёл партию к ничьей.

Эригайси же белыми играл строго на победу, пытаясь создать атаку ценой ослабления прикрытия собственного короля. Единственная контригра чёрных была связана с прорывом в центре доски, но её хватило, чтобы перехватить инициативу. В результате Арджун растерялся и серией сильных точно рассчитанных ходов Нодирбек оформил свою четвёртую победу в турнире.

В тот же день Праггнананда обыграл в целом провалившего турнир Лижэня и попал в группу ближайших преследователей Нодирбека, отстававших от него на одно очко. В этот момент казалось, что борьба за первое место сведётся к противостоянию двух вундеркиндов, но судьба распорядилась иначе.

Развязка

Начиная с восьмого тура, Нодирбек выбрал мудрую тактику удержания турнирного лидерства. В партии против ещё одного юниора, Винсента Кеймера ему пришлось нелегко, немец в какой-то момент упустил выигрыш в очень сложном ладейном окончании. В остальных же поединках он не возражал против ничьей — можно сказать, сидел на берегу реки, ожидая, пока мимо проплывут сорвавшиеся в попытке догнать конкуренты. И Прагг действительно не выдержал напряжения борьбы, проиграв три партии. Но сильнейший представитель хозяев, Аниш Гири, обыграл окончательно рассыпавшегося Лиженя и за два тура до конца вплотную приблизился к нашему шахматисту.





Фото: Jurriaan Hoefsmit.

В предпоследнем туре Аниш встретился со своим земляком Йорденом ван Форестом, занимавшим на тот момент одно из последних мест. Мало кто ожидал большой борьбы в этой партии, но Йордену удалось посрамить скептиков. Он продемонстрировал блестящую подготовку в начале партии и быстро достиг выигранной позиции. Не раз он мог добиться победы, но упорная защита Аниша и спортивное везение сделали своё дело — ничья.

Таким образом, перед последним туром Нодирбек шёл на чистом первом месте, опережая Гири на пол-очка. Нодирбеку противостоял Ван Форест, а Гири играл против Раппорта. И если преследователям Абдусатторова (помимо Гири, теоретические шансы на первое место сохранял Карлсен) нужна была только победа, то Нодирбек, судя по всему, никак не мог определиться — играть ему на победу или на ничью. В случае победы он становился единоличным победителем, а при ничьей и победе Аниша, им предстояло сыграть тай-брейк за первое-второе место. С другой стороны, игра на победу всегда связана с риском, а спокойная ничья позволяла сэкономить силы перед возможным тай-брейком.

Лирическое отступление. Автор этих строк испытал схожие чувства на собственном опыте, играя в последнем туре чемпионата Азии по блицу среди юношей до 18 лет. Соперник в последнем туре предложил ничью, но было понятно, что скорее всего её хватит лишь для второго места, в то время как победа гарантировала первое. Собраться и настроиться было действительно очень тяжело, и отказ от ничьи не привёл ни к чему хорошему — чересчур желая победить, я постепенно пришёл к поражению. Подобная дилемма — ловить ли журавля в небе или не упустить синицу из рук — случается с каждым шахматистом, и правильное решение её всегда разное, но всегда требует изрядной мудрости и мужества.

Из-за этой двойственности Нодирбек не смог провести партию спокойно и цельно. Уже на раннем этапе игры он допустил серьёзное ухудшение своей пешечной структуры. Компенсацией за это стала неразвитость коня и ладьи соперника, но использовать её можно было лишь вовремя прорвавшись на противоположном фланге. К сожалению, Нодирбек этого не сделал, и был методично переигран.

Гири же, играя против Раппорта, психологически очень тонко подошёл к выбору течения игры. Он не получил серьёзного перевеса, но позиция была спокойной и без риска — такой характер борьбы совершенно не подходил боевому Ричарду. Тем не менее, тот защищался весьма уверенно, пока в какой-то момент, уже достигнув равенства, не пропустил элементарный тактический удар. Таким образом, Гири победил, и впервые в своей карьере стал триумфатором Вейк-ан-Зее — турнира, в котором он играет начиная с 2011 года.

Нодирбек же остался вторым. Несмотря на горечь поражения и упущенного шанса стать победителем, это замечательный результат. Наш шахматист продемонстрировал высочайший уровень игры (по словам генерального директора Всемирной шахматной федерации, достаточный, чтобы пророчить ему звание будущего чемпиона мира), хорошую подготовку (плод сотрудничества с другим выдающимся узбекским шахматистом Рустамом Касымджановым), и до поры до времени — стальные нервы и удивительное хладнокровие. Экзамен последнего тура оказался слишком тяжёл для психики 18-летнего юноши, но несомненно закалил её. Можно не сомневаться, что к титулам олимпийского чемпиона, чемпиона мира по быстрым шахматам Нодирбек прибавит ещё немало славных трофеев.

Тем временем в проходившем одновременно турнире Challengers, где соревновались не самые сильнейшие, но также крепкие и опытные шахматисты, другой наш молодой гроссмейстер, Жавохир Синдаров, занял почётное третье место.

С ходом борьбы в каждом туре более внимательно можно ознакомиться по ссылкам ниже: