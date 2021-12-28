В третий игровой день чемпионата мира по рапиду в Варшаве (Польша) шахматист из Узбекистана Нодирбек Абдусатторов в 10-м туре победил чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена и стал одним из лидеров турнира.

17-летний узбекистанец (мировой рейтинг ФИДЕ — 2633) считает, что ему повезло одолеть норвежца (2856).

«Мне немного повезло, потому что он мог сразу же форсировать ничью через вывод ферзя на поле h5. В целом игра была практически равная до конца», — заявил он.

Фото: Федерация шахмат Узбекистана.

По его словам, турнир ещё не окончен, поэтому он будет концентрироваться на следующих турах.

Нодирбек Абдусатторов в предыдущих турах одержал победы над игроками из топ-10 мирового рейтинга — Левоном Ароняном (2772) и Фабиано Куруаной, а также превзошёл Радослава Войташека и Бориса Гельфанда.





В результате с 8 баллами он делит первое место с россиянином Яном Непомнящим.

В 11-м туре чемпионата мира по рапиду Нодирбек Абдусатторов сразится с Владимиром Федосеевым, а Ян Непомнящий сыграет с Магнусом Карлсеном.

Магнус Карлсен — 16-й чемпион мира по шахматам и один из сильнейших шахматистов всех времен. Он удерживает титул чемпиона мира по классическим шахматам с 2013 года. В первенстве мира в ноябре-декабре норвежец победил Яна Непомнящего с рекордным счетом 7,5−3,5 (+4−0=7). Он также является чемпионом мира по рапиду (в 2014—2016, 2019 годах) и чемпионом мира по блицу (2014−2015, 2017−2019 годах).