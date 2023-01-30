Нападающий итальянского футбольного клуба «Рома» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов перешёл в состав «Специи» на правах аренды, сообщает официальный сайт команды.

Ранее эту информацию подтвердил главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью.

«Эльдор — фантастический парень, которому нужно играть, а здесь у него было не так много возможностей… Ему нужна эта шестимесячная аренда, ему нужно это и он заслуживает [играть больше]. Он один из наших. Он уходит, но, может быть, только на шесть месяцев, а потом вернётся», — процитировал наставника Tuttomercatoweb.

По данным СМИ, «Рома» отдаёт футболиста в аренду до конца сезона за 1,5 млн евро без опции обязательного выкупа. Он сохранит 14-й номер в новом клубе.

Напомним, в августе 2021 года Шомуродов подписал пятилетний контракт с римской «Ромой» на 17,5 млн евро.

«Специя» — уже третья итальянская команда в карьере Шомуродова. До «Ромы» и «Специи» футболист защищал цвета «Дженоа». Всего на счету узбекского игрока 11 голов и пять результативных передач в 65 матчах итальянской Серии A. В текущем сезоне 27-летний форвард сыграл восемь матчей за «Рому» во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом. Шомуродов провёл на поле всего 151 минуту, пишет «Чемпионат».