Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов подписал контракт с римской «Ромой», информирует официальный сайт клуба.





26-летний футболист из Узбекистана подписал с «Ромой» пятилетний контракт — до конца июня 2026 года. В составе «волков» Эльдор Шомуродов будет выступать под 14-м номером. «Дженоа», согласно контракту, сможет претендовать на процент от дальнейшей перепродажи игрока.

Напомним, Шомуродов перешёл в «Дженоа» из «Ростова» в 2020 году. Стоимость трансфера нападающего составила 7,5 млн евро. Контракт Эльдора с клубом из Генуи был рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2020/2021 26-летний форвард провёл 31 матч в итальянской Серии А, забил 8 голов и 1 одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Шомуродова в 7 млн евро.





«Переход в „Рому“ — значительный шаг вперед в моей карьере. Я сделаю все возможное, чтобы показать, что я заслуживаю этой возможности, и продемонстрировать, на что я способен, в одном из самых больших клубов мира. Скорость, с которой эта сделка была согласована, — свидетельство моего желания присоединиться к тренеру и новым одноклубникам и как можно скорее приступить к работе», — сказал Шомуродов.