Министры иностранных дел Узбекистана Владимир Норов и Кыргызстана Жээнбек Кулубаев подписали договор об отдельных участках границы и соглашение между правительствами двух стран о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища, сообщила пресс-службы МИД Узбекистана.

Подписание состоялось в четверг в ходе визита Владимира Норова в Бишкек для участия в очередном раунде политических консультаций. Подписаны также:

соглашение между Министерством водного хозяйства Узбекистана и Службой водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызстана о сотрудничестве по водохозяйственным вопросам;

меморандум о сотрудничестве между Агентством «Узархив» и Министерством цифрового развития Кыргызстана;

соглашение о сотрудничестве Международного института Центральной Азии и Дипломатической академией МИД Кыргызстана;

программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2023−2024 годы.

В ходе консультаций была отмечена важность продолжения конструктивного политического диалога по безусловной реализации договорённостей глав двух государств.

Отдельно стороны обсудили подготовку совместных мероприятий на высшем уровне, в том числе предстоящего государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан.





Главы МИД обменялись мнениями по вопросам делимитации границы. «Подчеркивалось, что завершение юридического оформления линии прохождения госграницы на основе принципов равноправия, взаимной выгоды и добрососедства отвечает интересам как двух стран, так и всей Центральной Азии», — отметили в МИДе.

Министры также согласились принять меры по увеличению объемов взаимной торговли и расширению ее номенклатуры, активизации деятельности механизмов двустороннего сотрудничества, расширению контактов бизнес-субъектов и регионов.

Отдельно обсуждены вопросы реализации крупных совместных инфраструктурных и энергетических проектов, в том числе строительства железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан».





Что предусматривает соглашение

В начале октября президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что правительства Узбекистана и Кыргызстана создадут совместное предприятие для управления Кемпир-Абадским водохранилищем на границе двух стран.

«В целом, в нашу пользу почти 99% спорных земель, — написал тогда он. — Кемпир-Абад ранее полностью контролировала узбекистанская сторона, но сейчас мы договорились о том, что создадим совместное предприятие с долями 50/50 и будет совместно управлять плотиной [водохранилища]».

По словам главы Кыргызстана, уровень воды водохранилище будет понижен с 908-й горизонтали до 900-й. В результате 1246 га земли на берегах водохранилища освободятся и кыргызстанцы смогут использовать их для сельского хозяйства.

Несколькими днями позже, 10 октября, комитет парламента Кыргызстана по международным делам, обороне, безопасности и миграции поддержал проект соглашения о делимитации и демаркации границы с Узбекистаном. Члены комитета одобрили проект соглашения, по которому территория воды Кемпир-Абадского водохранилища площадью 4485 га переходит Узбекистану, а Кыргызстан получает 19,7 тысячи гектаров.

Внутренние противоречия

Однако среди активистов и местных жителей приграничных территорий Кыргызстана есть несогласные с условиями соглашения. 22 октября был создан Комитет по защите Кемпир-Абада. В его состав вошли политики и гражданские активисты, а уже 25 октября суд Бишкека отправил под стражу почти на два месяца около 20 человек, выступающих против передачи соглашения по Кемпир-Абаду с Узбекистаном.

Два дня назад комитет опубликовал на своей Facebook-странице обращение к президенту Узбекистана с просьбой отложить намеченное подписание соглашения с президентом Садыром Жапаровым «до тех пор, пока не будет прояснены проблемные и спорные вопросы вокруг этого стратегического, жизненно важного водного ресурса для наших народов».

Комитет заявил, что для обсуждения вопроса по Кемпир-Абаду было проведено всего два заседания профильного комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции парламента. «Обсуждение проходило в закрытом для общественности режиме, с предоставлением депутатам неполного перечня документов и информации», — говорится в обращении. Требование же общественности о прозрачном обсуждении привело к массовым арестам представителей гражданского общества, констатирует комитет.

Активисты призвали обе стороны к «более внимательному и выверенному подходу в решении вопросов и последствий совместного управления Кемпир-Абадским водохранилищем, чтобы они стали источником благодействий, а не ссор между двумя близкими народами».