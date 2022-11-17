Жогорку Кенеш Кыргызстана 17 ноября принял законопроекты о ратификации Договора между Кыргызстаном и Узбекистаном об отдельных участках кыргызско-узбекской государственной границы и Соглашения между правительствами двух стран о совместном управлении водными ресурсами Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища (оба документа были подписаны 3 ноября в Бишкеке).

В работе заседания принял участие президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Законопроекты представлял и отвечал на вопросы депутатов заместитель председателя Кабинета министров — председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчибек Ташиев, сообщает пресс-служба парламента Кыргызстана.

Тремя днями ранее законы о ратификации этих двух документов приняла Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана, писала «Газета.uz».

Президент Садыр Жапаров, выступая на заседании, назвал этот день историческим, «когда должна быть поставлена точка в нерешаемом долгие годы пограничном вопросе между Кыргызстаном и Узбекистаном». Он обратился к депутатам с просьбой при принятии решений, которые повлияют на судьбу государства, быть ответственными.

Обсуждение законопроектов в парламента Кыргызстана транслировалось изданиями этой страны. Мы писали, что в конце октября под стражу были взяты около 20 политиков и активистов, выступающих против передачи территории воды Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану.

Kaktus.media пишет, что за соглашение по делимитации и демаркации госграниц с Узбекистаном в третьем чтении проголосовали 64 депутата, против — 19.

В соответствии с соглашением Узбекистан получит 4485 гектаров территории, Кыргызстан — 19699 гектаров.

Кыргызстану отошли следующие земли:

местность Гавасай — 12 949 га;

село Кок-Серек Ала-Букинского района — 105 га (там проживают граждане Кыргызстана);

село Баястан Ала-Букинского района — 212 га;

гора Унгар-Тоо — 35 га;

село Ак-Таш Кара-Суйского района — 100 га;

село Кара-Белес Ала-Букинского района — 25 га (ранее были у Узбекистана);

часть канала Шарихан-Сай — 19,5 га (начало канала в 19,5 га у Узбекистана);

Сузакский район — 500 га дополнительно;

Узгенский район — 500 га дополнительно;

Орто-Токойское водохранилище в Ала-Букинском районе — 1 009,5 га (полностью);

села Кок-Серек, Биринчи Май Ала-Букинского района — 1 307 га;

местности Аэропорт, Жетиген, Кербен Аксыйского района — 571 га;

село Шамалды-Сай Ноокенского района — 1 088 га;

Араванский район — 148 га;

местности Кок-Талаа, Пылдырак Кадамджайского района — 1 013 га.

В рамках соглашений жители села Барак, которое является кыргызским эксклавом в Узбекистане, переселятся в Кыргызстан. Село обменяют на 208 гектаров земли.

В голосовании по соглашению о совместном управлении Кемпирабадским водохранилищем «за» проголосовали 65 депутатов, против — 18.