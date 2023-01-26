Сегодня в финале чемпионата Азии U-22, который проходит в Бангкоке, узбекистанские боксёры завоевали 9 золотых медалей, сообщила Федерация бокса Узбекистана.
Золото:
- до 60 кг: Дильшод Абдумуродов — Путанет Родсук (Тайланд) 5:0;
- до 63,5 кг: Шахбоз Юнусалиев — Тулга Оюнбаатар (Монголия) 4:1;
- до 67 кг: Бекзод Хамидов — Абзал Серик (Казахстан) 4:1;
- до 71 кг: Нурислам Исмаилов — Сабиржан Аккаликов (Казахстан) 4:1;
- до 75 кг: Алохон Абдуллаев — Диас Молжигитов (Казахстан) 4:1;
- до 80 кг: Жасурбек Юлдашев — Халимулати Риеманду (Китай) 5:0;
- до 86 кг: Шохжахон Абдуллаев — Роберт Мускита (Индонезия) досрочная победа во втором раунде;
- до 92 кг: Нусрат Тахиров — Абдулла Раджабов (Камбоджа) 5:0;
- Свыше 92 кг: Джахонгир Закиров — Айжахаир Туононгдаджи (Китай) 5:0.
Серебро:
- до 48 кг: Шодиёр Меликузиев — Санжар Ташкенбай (Казахстан) 0:4;
Бронза:
- -51 кг: Мухаммадкодир Мамиржонов.
Вчера, 25 января, девушки из Узбекистана в финале завоевали пять золотых, три серебряных и две бронзовых медали.