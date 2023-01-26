Сегодня в финале чемпионата Азии U-22, который проходит в Бангкоке, узбекистанские боксёры завоевали 9 золотых медалей, сообщила Федерация бокса Узбекистана.

Золото:

до 60 кг: Дильшод Абдумуродов — Путанет Родсук (Тайланд) 5:0;

до 63,5 кг: Шахбоз Юнусалиев — Тулга Оюнбаатар (Монголия) 4:1;

до 67 кг: Бекзод Хамидов — Абзал Серик (Казахстан) 4:1;

до 71 кг: Нурислам Исмаилов — Сабиржан Аккаликов (Казахстан) 4:1;

до 75 кг: Алохон Абдуллаев — Диас Молжигитов (Казахстан) 4:1;

до 80 кг: Жасурбек Юлдашев — Халимулати Риеманду (Китай) 5:0;

до 86 кг: Шохжахон Абдуллаев — Роберт Мускита (Индонезия) досрочная победа во втором раунде;

до 92 кг: Нусрат Тахиров — Абдулла Раджабов (Камбоджа) 5:0;

Свыше 92 кг: Джахонгир Закиров — Айжахаир Туононгдаджи (Китай) 5:0.

Серебро:

до 48 кг: Шодиёр Меликузиев — Санжар Ташкенбай (Казахстан) 0:4;

Бронза:

-51 кг: Мухаммадкодир Мамиржонов.

Вчера, 25 января, девушки из Узбекистана в финале завоевали пять золотых, три серебряных и две бронзовых медали.