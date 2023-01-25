В финале чемпионата Азии по боксу среди юношей и девушек до 22 лет, который проходит в Бангкоке в Таиланде, узбекистанские спортсменки завоевали пять золотых медалей из восьми возможных, сообщила Федерация бокса Узбекистана. Спортсменки также выиграли три серебра и две бронзы.

Золото:

до 48 кг: Фарзона Фозилова — Сусма Таманг (Непал) 5:0;

до 50 кг: Сабина Бобокулова — Тран Нгуен (Вьетнам) 5:0;

до 52 кг: Феруза Казакова — Дашуан Тан (Китай) 5:0;

до 54 кг: Нигина Октамова — Гуйин Фэн (Китай) 5:0;

до 66 кг: Навбахор Хамидова — Цэцэгдари Мягмарсурэн (Монголия) 5:0.

Серебро:

до 57 кг: Ситора Турдибекова — Золяргал Баттур (Монголия) 2:3;

до 70 кг: Азиза Зокирова — Жасмин Кизатова (Казахстан) 2:3;

до 75 кг: Сохиба Рузметова — Байсон Маникон (Тайланд) 0:5.

Бронза:

до 63 кг: Зиёда Ярашева;

до 81 кг: Сахобат Хусанова.

Всего от Узбекистана в соревновании участвовали 11 спортсменок.

Мужской финал состоится завтра, 26 января. В нём на ринг выйдут 10 узбекистанских боксёров.

В турнире, который проходит с 18 до 27 января, участвуют 243 спортсмена из 21 страны.