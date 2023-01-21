Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановлением от 20 января утвердил Программу комплексных мер по повышению эффективности противодействия распространению ВИЧ-инфекции среди населения на 2023−2027 годы.

Документ принят в соответствии с политической декларацией «95−95−95», утверждённой странами-членами ООН летом 2021 года. Она призывает все государства обеспечить, чтобы 95% людей, живущих с ВИЧ, знали о своём ВИЧ-статусе, 95% людей, которые знают о своём статусе, получали лечение от ВИЧ, а у 95% людей, получающих лечение от ВИЧ, была достигнута подавленная вирусная нагрузка (уровень вирусной нагрузки в крови должен быть снижен до неопределяемого).

На реализацию этой стратегии планируется в 2023—2027 годах направить 120 млрд сумов и 54 млн долларов США за счёт средств государственного бюджета, Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулёзом и малярией, заёмных средств Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

Эти средства пойдут на закупку тест-систем и антиретровирусных средств, развитие материально-технической базы, повышение знаний и навыков специалистов центров по борьбе со СПИДом и их межрайонных диагностических лабораторий, проведение широкой пропагандистской работы и другие организационные мероприятия в целях раннего выявления, диагностики и повышения качества лечения ВИЧ-инфекции среди населения.

Министерству здравоохранения поручено не к 2030 году, а уже в 2027 году обеспечить доведение до 95% показателя ВИЧ-инфицированных лиц, осведомлённых о своём статусе и охваченных специальными лечебными курсами, уровень вирусной нагрузки в крови которых снижен до неопределяемого. В этом же году в стране должна быть искоренена передача ВИЧ-инфекции от матери ребенку.

До конца 2023 года Минздрав и Минюст должны организовать электронное взаимодействие органов ЗАГСа и соответствующих медицинских учреждений посредством платформы «Электронное правительство» для налаживания обязательного медицинского обследования на ВИЧ лиц, вступающих в брак, посредством электронной системы.

В этот же срок должна быть создана информационная система мониторинга выявленных случаев ВИЧ-инфекции, отслеживания движения препаратов и диагностикумов в режиме реального времени, с внедрением взаимного обмена данными с Министерством внутренних дел, Министерством юстиции и Пенсионным фондом.

В двухмесячный срок намечено утвердить Программу межведомственных (МВД, Минзанятости, Минмолодёжи, Комитет по делам религий, другие госорганы и общественные организации) мер по социальной, правовой, моральной и медико-психологической поддержке ВИЧ-инфицированных, проведению, особенно среди молодёжи, разъяснительных и воспитательных мероприятий по вопросам распространения ВИЧ, укреплению семейных и духовно-нравственных ценностей в обществе.

Кабинет министров должен каждые полгода критически обсуждать состояние реализации мер, определённых в программе, и принимать меры в отношении руководителей за мероприятия, не выполненные своевременно и в полном объёме, говорится в документе.

ООН отмечала, что если международное сообщество достигнет поставленных целей, к 2030 году будет предотвращено 3,6 миллиона новых случаев инфицирования ВИЧ и 1,7 миллиона смертей вследствие СПИДа.

20 января президент также подписал постановление о мерах по развитию службы фтизиатрии и пульмонологии в 2023—2026 годах.





Ситуация в Узбекистане и в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается примерно 38,5 миллиона больных ВИЧ. Их ежегодный прирост составляет 1,5 миллиона. Каждый год эта болезнь уносит жизни более 600 тысяч человек. Всего на конец июля 2022 года ВИЧ унёс жизни более 40 миллионов человек.

В Узбекистане первый случай ВИЧ был зарегистрирован в 1987 году. С того момента по 1 января 2022 года было зарегистрировано около 71 тысячи случаев, а число умерших ВИЧ-инфицированных составило около 23 тысяч. Но благодаря профилактическим мероприятиям передача ВИЧ-инфекции путём инъекций уменьшилась с 76,6% до 15,4%

В декабре сообщалось, что в Узбекистане проживает около 45 тысяч человек с ВИЧ, из них мужчины 55%, женщины — 45%. Как и во всём мире, вирус стал чаще передаваться половым путём — в 2021 году такой способ заражения был отмечен у 74,3%. Передача ВИЧ путём инъекций уменьшилась до 15,4% (раньше она превалировала и составляла 76,6%).

Основной возраст инфицированных составляет 30−49 лет — их более 51%. Более 70% всех зарегистрированных инфицированных проходят антиретровирусную терапию.

Показатели заражения детей от матери в 2021 году составляли 0,7%, в 2013 году эта цифра была выше — 2,3%. С 2011 до 2021 год более чем в 3 раза снизилась заболеваемость среди детей до 18 лет.