Сегодня, 1 декабря, проводится ежегодный Всемирный день борьбы со СПИДом. В Республиканском центре борьбы со СПИДом «Газете.uz» сообщили, что сегодня в Узбекистане проживает около 45 тысяч человек с ВИЧ, из них мужчины 55%, женщины — 45%.

В стране ВИЧ-инфекция распространена в основном среди лиц, относящихся к группе риска, — 29%, а также среди трудовых мигрантов — 28%. Основной возраст инфицированных составляет 30−49 лет — их более 51%. Более 70% всех инфицированных проходят антиретровирусную терапию.

При этом, согласно анализу данных, заражение происходит более чем в 75% случаев среди людей в возрасте 25−49 лет. Кроме того, в последние годы во всем мире увеличивается скорость передачи ВИЧ половым путем.

«К сожалению, такая ситуация наблюдается и в нашей стране. Например, у 74,3% пациентов, зарегистрированных в прошлом году, подозревали заражение заболеванием половым путём», — отметили в Республиканском центре борьбы со СПИДом.

«Первый случай ВИЧ-инфекции был зарегистрирован в Узбекистане ещё в 1987 году. С момента первого выявления ВИЧ-инфекции по 1 января 2022 года было зарегистрировано всего около 71 000 случаев, а число умерших среди ВИЧ-инфицированных составляет около 23 000 случаев. Но благодаря профилактическим мероприятиям передача ВИЧ-инфекции путём инъекций уменьшилась с 76,6% до 15,4%», — рассказала «Газете.uz» заместитель директора Республиканского центра по борьбе со СПИДом Гулифор Нормуратова.

Для предотвращения распространения ВИЧ важно проводить профилактическую работу среди наиболее уязвимых групп населения к ВИЧ-инфекции, что окажет значительное влияние на ситуацию, подчеркнула она. По всему Узбекистану при медицинских учреждениях функционируют 140 «кабинетов доверия». Это позволяет проводить мониторинг среди вышеуказанных групп.

«Благодаря полноценной профилактической работе снизились показатели заражения детей от матери. Если в 2013 году уровень передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребёнку составил 2,3%, то в 2021 году — всего 0,7%. Также с 2011 года до 2021 год более чем в три раза снизилась заболеваемость среди детей до 18 лет», — уточнила Гулифор Нормуратова.

На сегодняшний день все ВИЧ-инфицированные дети, не достигшие совершеннолетия, ежемесячно получают государственное пособие. Родители ВИЧ-инфицированных детей имеют право на совместное пребывание с детьми в лечебно-профилактическом учреждении в стационарных условиях с временным освобождением от работы и выплатой пособия по временной нетрудоспособности.

Для выявления вируса в Узбекистане работают 78 диагностических лабораторий по ВИЧ, в том числе 15 лабораторных комплексов при СПИД-центрах и 63 межрайонных лаборатории. Ежегодно на обеспечение лабораторий тестами и реагентами государство выделяет более 8 млрд сумов.

В целом в эпидемической ситуации с ВИЧ, по заявлению специалистов, наблюдается стабилизация — в последние 8 лет ежегодный прирост ВИЧ-инфицированных остаётся в пределах 3000 человек и не растет.

По мнению врачей, чтобы эффективно препятствовать распространению ВИЧ необходимо обеспечить несколько условий, а именно:

раннее выявление ВИЧ-инфицированных;

раннее начало лечения всех ВИЧ-инфицированных;

снижение уязвимости особых групп населения перед ВИЧ.

В рамках Дня борьбы со СПИДом с 29 ноября в 139 Documentary Center открылась фотовыставка, посвящённая людям, которые живут с ВИЧ. Она призвана продемонстрировать эволюцию восприятия и лечения ВИЧ/СПИДа, а также рассказать истории людей, живущих с ВИЧ в разных странах мира. Выставка проводится международной некоммерческой организацией «Врачи без границ» и Республиканским центром СПИД. Выставка продлится до 6 декабря.

В рамках экспозиции можно пройти тестирование на ВИЧ в мобильной лаборатории. Этот передвижной пункт приёма крови на анализ работает с августа 2021 года в Ташкенте и Ташкентской области. За всё время её работы было протестировано 8196 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня в мире насчитывается примерно 38,5 миллиона больных ВИЧ. Их ежегодный прирост составляет 1,5 миллиона. Каждый год эта болезнь уносит жизни более 600 тысяч человек. Всего на конец июля 2022 года ВИЧ унёс жизни более 40 млн человек. По данным UNAIDS, за последние два года, из-за пандемии коронавируса и других глобальных кризисов, прогресс в борьбе с ВИЧ замедлился, объём ресурсов сократился, поэтому миллионы жизней оказались под угрозой.