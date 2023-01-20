Президент Узбекистана 20 января подписал постановление о мерах по развитию службы фтизиатрии и пульмонологии в 2023—2026 годах.

Документом определено, что Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии является главным учреждением в стране по профилактике, диагностике, лечению фтизиатрических и пульмонологических заболеваний.

Его основными задачами определены:

совершенствование и модернизацию специализированных систем фтизиатрии и пульмонологии в учреждениях здравоохранения на основе передового зарубежного опыта;

обеспечение системной взаимосвязи между областными (республиканскими), районными (городскими) территориальными медицинскими учреждениями по направлениям фтизиатрии и пульмонологии, а также методического вертикального управления;

повышение объёмов оказания квалифицированной фтизиатрической и пульмонологической медицинской помощи населению путём организации при районных (городских) фтизиатрических учреждениях дневных стационаров в пределах имеющихся лечебных коек и штатных единиц, а также организацию реабилитационного наблюдения за неспецифическими заболеваниями лёгких в центрах фтизиатрической реабилитации;

в пределах имеющихся лечебных коек и штатных единиц, а также в центрах фтизиатрической реабилитации; осуществление регулярного анализа и мониторинга эпидемической обстановки по туберкулёзу и неспецифическим заболеваниям лёгких, прогнозирование тенденций распространения заболеваний, формирование предложений и ведение национального электронного реестра больных;

прогнозирование тенденций распространения заболеваний, формирование предложений и ведение национального электронного реестра больных; предоставление экспертной рецензии по фундаментальным, прикладным и инновационным проектам и научным исследованиям, направленным на профилактику, диагностику и лечение туберкулёза и неспецифических заболеваний лёгких;

разработка и внедрение в практику скрининговых программ в рамках ежегодного медицинского осмотра для раннего выявления доклинических проявлений патологии лёгких;

увеличение доли высокотехнологичных хирургических операций в Центре фтизиатрии и пульмонологии и регионах путём внедрения в практику высокотехнологичных методов диагностики и лечения;

в Центре фтизиатрии и пульмонологии и регионах путём внедрения в практику высокотехнологичных методов диагностики и лечения; поддержка больных с помощью цифровых технологий и расширение метода видеоконтроля амбулаторного лечения;

улучшение качества жизни и обучение основам профилактики обострения больных неспецифическими заболеваниями лёгких путём организации при многопрофильных центральных поликлиниках «школ астмы и хронических обструктивных заболеваний лёгких»;

организацию при территориальных центрах фтизиатрии и пульмонологии центров инновационного дистанционного обучения и мониторинга.

В региональных центрах фтизиатрии и пульмонологии появятся центры «Апноэ сна» в целях диагностики и лечения нарушений качества ночного сна и дыхательной функции.

В названии Центра фтизиатрии и пульмонологии будет восстановлено имя академика Шокира Алимова с учётом его вклада в создание школы лечения туберкулёза в стране. Кроме того, при центре будет организована научная школа имени Шокира Алимова для аккумулирования фундаментальных и прикладных исследований с учётом современных тенденций по респираторным заболеваниям. В составе центра появится и Национальная референс-лаборатория.

C февраля 2023 года внедряется смешанная форма финансирования в деятельности Центра фтизиатрии и пульмонологии. При этом:

финансирование расходов на содержание лаборатории и отдела стратегии, эпидемиологии, мониторинга туберкулёза и менеджмента лекарств центра осуществляется в рамках бюджетных средств;

расходы на медицинские услуги, оказанные центром на основе направлений лицам, относящимся к льготному контингенту, покрываются через Государственный фонд медицинского страхования в пределах базовых цен.

Кроме того, Центру фтизиатрии и пульмонологии спишут задолженность перед Государственным фондом медицинского страхования, появившуюся за счёт выплаты работникам центра заработной платы, а также покрытия расходов на его содержание.