Президент Узбекистана 20 января подписал постановление о мерах по развитию службы фтизиатрии и пульмонологии в 2023—2026 годах.
Документом определено, что Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии является главным учреждением в стране по профилактике, диагностике, лечению фтизиатрических и пульмонологических заболеваний.
Его основными задачами определены:
- совершенствование и модернизацию специализированных систем фтизиатрии и пульмонологии в учреждениях здравоохранения на основе передового зарубежного опыта;
- обеспечение системной взаимосвязи между областными (республиканскими), районными (городскими) территориальными медицинскими учреждениями по направлениям фтизиатрии и пульмонологии, а также методического вертикального управления;
- повышение объёмов оказания квалифицированной фтизиатрической и пульмонологической медицинской помощи населению путём организации при районных (городских) фтизиатрических учреждениях дневных стационаров в пределах имеющихся лечебных коек и штатных единиц, а также организацию реабилитационного наблюдения за неспецифическими заболеваниями лёгких в центрах фтизиатрической реабилитации;
- осуществление регулярного анализа и мониторинга эпидемической обстановки по туберкулёзу и неспецифическим заболеваниям лёгких, прогнозирование тенденций распространения заболеваний, формирование предложений и ведение национального электронного реестра больных;
- предоставление экспертной рецензии по фундаментальным, прикладным и инновационным проектам и научным исследованиям, направленным на профилактику, диагностику и лечение туберкулёза и неспецифических заболеваний лёгких;
- разработка и внедрение в практику скрининговых программ в рамках ежегодного медицинского осмотра для раннего выявления доклинических проявлений патологии лёгких;
- увеличение доли высокотехнологичных хирургических операций в Центре фтизиатрии и пульмонологии и регионах путём внедрения в практику высокотехнологичных методов диагностики и лечения;
- поддержка больных с помощью цифровых технологий и расширение метода видеоконтроля амбулаторного лечения;
- улучшение качества жизни и обучение основам профилактики обострения больных неспецифическими заболеваниями лёгких путём организации при многопрофильных центральных поликлиниках «школ астмы и хронических обструктивных заболеваний лёгких»;
- организацию при территориальных центрах фтизиатрии и пульмонологии центров инновационного дистанционного обучения и мониторинга.
В региональных центрах фтизиатрии и пульмонологии появятся центры «Апноэ сна» в целях диагностики и лечения нарушений качества ночного сна и дыхательной функции.
В названии Центра фтизиатрии и пульмонологии будет восстановлено имя академика Шокира Алимова с учётом его вклада в создание школы лечения туберкулёза в стране. Кроме того, при центре будет организована научная школа имени Шокира Алимова для аккумулирования фундаментальных и прикладных исследований с учётом современных тенденций по респираторным заболеваниям. В составе центра появится и Национальная референс-лаборатория.
C февраля 2023 года внедряется смешанная форма финансирования в деятельности Центра фтизиатрии и пульмонологии. При этом:
- финансирование расходов на содержание лаборатории и отдела стратегии, эпидемиологии, мониторинга туберкулёза и менеджмента лекарств центра осуществляется в рамках бюджетных средств;
- расходы на медицинские услуги, оказанные центром на основе направлений лицам, относящимся к льготному контингенту, покрываются через Государственный фонд медицинского страхования в пределах базовых цен.
Кроме того, Центру фтизиатрии и пульмонологии спишут задолженность перед Государственным фондом медицинского страхования, появившуюся за счёт выплаты работникам центра заработной платы, а также покрытия расходов на его содержание.