В социальных сетях распространилось видеосообщение, записанное предположительно прокурором Ангрена во время его визита в одну из школ города.

На видео мужчина выражает возмущение тем, что дорожки школы не очищены от снега. «Учителей тоже нет. Получают свою зарплату ни за что», — говорит он.

Распространились и фотографии, на которых, как сообщается, запечатлена последовавшая за визитом прокурора расчистка территории школы от снега и льда учителями.





Фото: School English Teachers / Telegram

Министерство дошкольного и школьного образования заявило, что видео отправлено в Генеральную прокуратуру.

В Генеральной прокуратуре на запрос «Газеты.uz» ответили, что ситуация была взята «под особый контроль». «Идёт проверка. О результатах сообщим», — добавили в ведомстве.

Напомним, в декабре 2022 года заведующая сектором в Администрации президента Саида Мирзиёева анонсировала введение административной и уголовной ответственности за возложение на учителей задач, которые не связаны с их обязанностями.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёев во время своего послания парламенту и народу предложил закрепить в Конституции статус учителя, гарантии защиты его чести и достоинства.