В Узбекистане разработан законопроект о привлечении к административной и уголовной ответственности тех, кто возлагает на учителей работу, не связанную с их обязанностями, сообщила заведующая сектором по коммуникациям и информационной политике Исполнительного аппарата Администрации президента Саида Мирзиёева. По её словам, документ будет принят в ближайшее время.

По её словам, «многие годы учителя, преподающие нашим детям, были бесправными, беззащитными, а их труд оказался обесценен».

«Их использовали в качестве садовников, дворников, официантов, обслуживающих приезжавшие в школу комиссии, „массовки“, заполняющей пустые залы на скучных мероприятиях, подписчиков печатных изданий по принуждению, ночных дежурных и школьных охранников», — написала она у себя в Telegram-канале.

Саида Мирзиёева подчеркнул, что «настало время прекратить такое положение вещей». «Ведь если мы не возвысим честь и достоинство Учителя, мы не сможем ничего добиться», — сказала дочь президента.

В начале ноября сообщалось, что столичных учителей заставляют ходить по квартирам и собирать данные о наличии детей школьного возраста в семьях, проживающих на микроучастке, относящемся к школе.

После этого Администрация президента поручила провести инвентаризацию задач, возложенных на учителей, и отменить те, которые не относятся к их работе. Танзила Нарбаева заявила, что Госинспекции труда необходимо усилить контроль в этом направлении.

В августе 2018 года президент подписал постановление, которым запрещено вовлекать работников народного образования в работы, не связанных со служебными обязанностями, принудительного труда, в том числе благоустройства и озеленения территорий районов и городов, работы сезонного сельского хозяйства и другие виды работ.

Их также нельзя привлекать на собрания и другие мероприятия, не связанных с профессиональной деятельностью, организовать принудительные подписки их на печатные издания. Кроме того, установлен запрет на проверку деятельности учреждений народного образования, не соблюдая установленного порядка и не предусмотренных законодательством основания.

Несмотря на это, практика принуждения учителей к разным работам последние годы продолжалась.