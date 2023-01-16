Министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана сообщило, что обсуждает с региональными властями временный перевод школ на онлайн-обучение «до стабилизации погодных условий».

На совещании, которое прошло во вторник по видеоконференцсвязи, рассматривалась готовность общеобразовательных школ к началу третьей четверти.

Министр Хилола Умарова подчеркнула, что хокимияты на местах должны вновь проанализировать состояние готовности школ.

Хокимияты ряда областей в этот же день сообщили, что отложили открытие школ, вузов, детсадов и других учебных заведений с 18 до 23 января.