Причиной сегодняшних проблем в Узбекистане, связанных с отключениями электроэнергии, газа и отопления на фоне морозов, также является бессистемность работы и случаи хищения энергоресурсов. Об этом на совещании 16 января заявил президент Шавкат Мирзиёев, передаёт его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

В частности, за прошедший месяц было выявлено 5000 незаконных подключений к электричеству и 4500 — к газу.

«Хокимы районов и руководители секторов, начальники предприятий электроснабжения и газоснабжения не знают, что в электрических газовых сетях произошли хищения?» — спросил глава государства.

По его словам, выявление 192 фактов коррупции в системах надзора за нефтегазовой и энергетической сферами за последние несколько месяцев также свидетельствует о том, что «система была подорвана изнутри».

Службе государственной безопасности и Генеральной прокуратуре поручено принять отдельные меры по устранению коррупции в системе.

Как мы сообщали ранее, хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, замминистра энергетики Шерзод Ходжаев и глава «Тепловых электростанций» Фарход Абдурахманов освобождены от должностей. И. о. хокима стал Бахтиёр Рахмонов.

Президент заявил, что сложившаяся ситуация наглядно показала, как до сегодняшнего дня работали руководители отраслей и регионов. Он подверг критике отсутствие генплана столицы, точного расчёта нагрузки на существующую инфраструктуру при строительстве и другое.

Главы «Региональных электрических сетей», «Узтрансгаза» и «Узбекнефтегаза» стали исполняющими обязанности с трёхмесячным испытательным сроком.