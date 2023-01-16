Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 16 января подчеркнул, что необходимо положить конец продолжающимся хищениям на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС), сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Например, на прошлой неделе только на трёх АГНКС Вабкентского района и города Бухары тайно использовано 26 миллионов кубометров газа на 26 млрд сумов. Таким количеством газа можно было обеспечить газом 44 тысячи домохозяйств или жителей одного крупного района в течение 1 месяца.

Первому заместителю генерального прокурора Бахриддину Валиеву поручено навести порядок в этом вопросе.

Председатель СГБ Абдусалом Азизов и генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев. Фото: пресс-служба президента.

В целом Службе государственной безопасности и Генеральной прокуратуре поручено расследовать деятельность уволенных сегодня чиновников и в случае нарушений закона привлечь их к строгой ответственности.

Напомним, по итогам совещания отправлены в отставку хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев и глава «Тепловых электростанций» Фарход Абдурахманов. Хоким Юнусабадского района Бохадир Абдувалиев, хоким Мирзо-Улугбекского района Шавкатбек Иргашев, хоким Учтепинского районов Фарход Абдуллаев также были освобождены от своих обязанностей и понижены в должности до исполняющих обязанности хокимов. Службе государственной безопасности и Генеральной прокуратуре поручено изучить их деятельность.

Председатель правления компании «Региональные электрические сети» Улугбек Мустафоев, глава «Узтрансгаза» Бехзот Норматов и глава «Узбекнефтегаза» Мехриддин Абдуллаев также освобождены от должностей, но президент дал им трёхмесячный испытательной срок на должностях исполняющих обязанности руководителей этих компаний.