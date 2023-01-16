В связи с продолжающимися холодами 16, 17, 18, 19, 20 января отменяется пять рейсов скоростного поезда Afrosiyob 766/765 «Ташкент — Бухара — Ташкент», сообщила пресс-служба O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi («Узжелдорпасс»).

Купленные билеты можно вернуть в железнодорожных кассах, а билеты, приобретённые в электронном виде, — на сайте chipta.railway.uz.

Эти же рейсы были отменены 13, 14, 15 января из-за сильных морозов, а также для обеспечения безопасности движения пассажирских поездов и «недопущения неудобств» при доставке пассажиров к местам назначения.