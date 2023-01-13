В Узбекистане на три дня прекращается движение скоростных поездов Afrosiyob по маршруту «Ташкент-Бухара-Ташкент», сообщила компания O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi («Узжелдорпасс»).

Решение принято в связи с сильными морозами, а также для обеспечения безопасности движения пассажирских поездов и «недопущения неудобств» при доставке пассажиров к местам назначения.

Отменяются три рейса по маршруту №766/765 «Ташкент — Бухара — Ташкент» 13, 14 и 15 января.

Пассажиры могут использовать следующие альтернативные поезда, чтобы добраться до мест назначения:

№12 «Ташкент — Бухара» («Шарк»);

№56 «Ташкент — Бухара — Хива»;

№58 «Ташкент — Бухара — Шават»;

№72 «Ташкент — Бухара — Алат»;

№125 «Андижан — Ташкент — Бухара — Хива»;

В компании заявили, что пассажиры могут вернуть полную стоимость купленных билетов в железнодорожных кассах, а электронные билеты — на сайте chipta.railway.uz.

В «Узжелдорпассе» накануне заявили об изменении графика движения поездов в Узбекистане из-за холодов. Решение принято в целях безопасности.