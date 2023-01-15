Почти все хокимияты областей Узбекистана, а также Жокаргы Кенес Каракалпакстана в воскресенье сообщили о продлении зимних каникул для школ, а также внеплановых каникул для детсадов, до 17 января.

Мы писали, что о продлении каникул сообщили хокимияты Ферганской, Бухарской, Сырдарьинской, Хорезмской и Андижанской областей. Хокимият Хорезма позже уточнил, что учёба в вузах начнётся с 16 января.

В течение дня об этом также сообщили парламент Каракалпакстана (все образовательные учреждения), хокимияты Ташкентской области, Кашкадарьи (и школы, и вузы), а также Сурхандарьи (также все образовательные учреждения).

Власти Ташкента официально не сообщали о продлении каникул. Государственные школы в столице открылись с 11 января, однако посещаемость в них была низкой.