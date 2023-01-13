После публикации фоторепортажа «Газеты.uz» о том, как жители столичной махалли «Хаст Имам» переживают морозы, сотрудники предприятия «Худудгаз Пойтахт» и управления «Олмазортумангаз» улучшили ситуацию с газоснабжением. Об этом редакции сообщила пресс-служба предприятия «Худудгаз Пойтахт».

В компании отметили, что на давление газа в домохозяйствах влияет техническое состояние газоиспользующего оборудования — газовых плит, горелок в печах и других устройствах. Специалисты компании провели техническое обслуживание этого оборудования, в частности, прочистили его для улучшения подачи газа.

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Давление также может быть низким из-за расположения дома вдали от газораспределительного пункта, добавили в пресс-службе «Худудгаз Пойтахт». Дома близ ГРП потребляют больше газа, поэтому его подача распределяется неравномерно.

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Тем не менее, давление газа на местах зависит от общего потребления голубого топлива населением.

«Летом проблем с газом не наблюдается, поскольку нет большого потребления. Кроме того, летом газ легче проходит по трубам за счёт своих физических свойств», — добавили в пресс-службе компании.

Ранее хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев предупредил, что в Ташкенте и других регионах Узбекистана 13−14 января ожидается резкое снижение давления газа. В связи с этим в столице закрыли газовые автозаправки, а предприятия отключили от электричества и газа. В обращении к руководителям районов градоначальник попросил их «выстоять два дня».