Министерство юстиции опубликовало для общественного обсуждения законопроект о внесении изменений и дополнений в законодательство Узбекистана по защите прав, свобод и интересов женщин и детей, сообщила пресс-служба Минюста.

Разработкой законопроекта занималась рабочая группа Сената Олий Мажлиса, куда вошли как сотрудники государственных органов, так и представители гражданского общества, СМИ и блогеры, отметили «Газете.uz» в пресс-службе верхней палаты парламента.

Обновить, в частности, предлагается Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс об административной ответственности, закон «О защите женщин от притеснения и насилия» и закон «О гарантиях прав ребёнка».

Уголовную ответственность планируется установить за распространение информации, содержащей фото- и (или) видеоизображение обнажённого тела и (или) половых органов человека без его согласия, либо угрозу распространения такой информации. Подобное может повлечь за собой следующие меры наказания:

штраф от 120 млн сумов до 180 млн сумов;

до 360 часов обязательных общественных работ;

исправительные работы до 3 лет.

Минюст приводит мировой опыт в этой сфере — за вышеописанные действия в Канаде, Германии, Англии, Шотландии, Японии, Австралии и США установлена уголовная ответственность.

Административную ответственность предлагается установить за домогательство в общественных местах. Под этим подразумевается описание человека, его достоинств в сексуальном контексте, обращение со словами такого содержания, высказывание замечаний, сравнений, совершение действий, демонстрирующих половое влечение. За подобное может быть установлен штраф от 600 тысяч до 1,2 млн сумов.

По данным Минюста, в Бельгии, Португалии, Аргентине, Канаде и США такие действия квалифицируются как мелкие правонарушения и влекут наложение штрафа в размере до 750 евро.

Кроме того, административную ответственность планируется установить за неисполнение родителями обязанностей по назначению опекуна или попечителя своим несовершеннолетним детям на время их отсутствия по месту жительства либо на период, когда они не могут исполнять свои родительские обязанности. За это планируется установить:

штраф от 300 тысяч сумов до 1,5 млн сумов;

в случае повторного совершение в течение года — штраф от 1,5 млн сумов до 3 млн сумов.

Подробнее ознакомиться с проектом и оставить предложения можно по ссылке. Обсуждение продлится до 26 января.

Напомним, в марте 2022 года в Ташкенте стартовал социальный проект против уличных домогательств «Позовите Умиду». С этой фразой любая девушка или женщина, которая подверглась домогательствам, может обратиться в пункты общепита, магазины и другие заведения, где ей окажут помощь. Проект инициирован ПРООН и реализуется в партнёрстве с местным бизнесом.

