В Юнусабадском районе Ташкента на улице Янги шахар вечером (около 20:40) 12 января произошло столкновение 17 автомобилей, сообщает СБДД ДОБ МВД Узбекистана.
Столкнувшиеся машины:
- Matiz — 5;
- Nexia 3 — 2;
- Nexia 1 — 2;
- Spark — 2;
- Mercedes Benz — 1;
- Best tune T 33 — 1;
- Damas — 1;
- Kia K 5 — 1;
- Volkswagen — 1;
- Isuzu (грузовик) — 1.
В результате ДТП пострадали один водитель и один пешеход. Они находятся под наблюдением врачей.
Сотрудники УБДД ГУВД Ташкента ведут расследование происшествия.
В Ташкенте в связи с минусовой температурой на улицах и тротуарах гололедица.