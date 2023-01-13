В Юнусабадском районе Ташкента на улице Янги шахар вечером (около 20:40) 12 января произошло столкновение 17 автомобилей, сообщает СБДД ДОБ МВД Узбекистана.

Столкнувшиеся машины:

  • Matiz — 5;
  • Nexia 3 — 2;
  • Nexia 1 — 2;
  • Spark — 2;
  • Mercedes Benz — 1;
  • Best tune T 33 — 1;
  • Damas — 1;
  • Kia K 5 — 1;
  • Volkswagen — 1;
  • Isuzu (грузовик) — 1.

В результате ДТП пострадали один водитель и один пешеход. Они находятся под наблюдением врачей.

дтп, происшествия

Сотрудники УБДД ГУВД Ташкента ведут расследование происшествия.

В Ташкенте в связи с минусовой температурой на улицах и тротуарах гололедица.