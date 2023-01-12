Всемирная организация здравоохранения 11 января опубликовала предупреждение о сиропах «Док-1 Макс» и «Амбронол» индийского производителя Marion Biotech. Эти препараты связаны минимум с 20 случаями смерти детей младшего возраста в Узбекистане.

ВОЗ сообщает, что получила уведомление от Узбекистана 22 декабря. Организация включила два препарата в список «жидких лекарственных средств, не соответствующих стандартам (загрязнённым)».

«До настоящего времени производитель не предоставил ВОЗ гарантии о безопасности и качестве этих продуктов», — говорится в сообщении.

ВОЗ отмечает, что лабораторные анализы обоих продуктов, проведённые национальными лабораториями контроля качества Министерства здравоохранения Узбекистана, обнаружили в препаратах недопустимые объёмы диэтиленгликоля и этиленгликоля в качестве загрязнителей.

«Оба этих продукта могут быть разрешены к маркетингу в других странах [Европейского региона ВОЗ]. Они также могли быть распространены через неформальные рынки в других странах или регионах», — заявили в организации.

Диэтиленгликоль и этиленгликоль являются токсичными для людей, их приём может приводить к смерти, говорится в сообщении ВОЗ.