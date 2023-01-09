10 января авиакомпания Uzbekistan Airways выполнит первый рейс по направлению Ташкент — Пекин — Ташкент, сообщила пресс-служба перевозчика.

Для въезда в Китай пассажирам понадобится ПЦР-тест (срок действия 48 часов) и виза.

Согласно данным на сайте Uzbekistan Airways, стоимость билетов начинается от 6,7 млн сумов. Следующий рейс запланирован на 17 января. До конца месяца самолёты будут летать раз в неделю во вторник, с февраля планируется увеличить число рейсов до двух, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе авиакомпании.

Узбекистан и Китай приостановили регулярное авиасообщение в феврале 2020 года в связи с пандемией коронавируса.