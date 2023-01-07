В районе перевала Камчик автодороги А-373 «Ташкент — Ош» 9−11 января ожидаются снег, временами сильный, туман и ухудшение видимости до 50 м. Об этом говорится в экстренном сообщении Узгидромета.

Кроме того, на Камчике ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. На дороге возможны снежные заносы, гололедица.

На участке перевала Тахтакарача автомобильной дороги М-39 «Ташкент — Шахрисабз — Термез» в Китабском районе Кашкадарьи прогнозируют снег, временами сильный, туман, ухудшение видимости до 50 м и усиление ветра до 17−22 м/с. На дороге также возможны снежные заносы и гололедица.

Напомним, 4 января движение по перевалу Камчик останавливалось с 0:00 до 10:00 в связи с угрозой схода лавины. С перевала были эвакуированы люди и открыты пункты обогрева. Специальным рейсом поезда в Пап было доставлено около 400 человек.