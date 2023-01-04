С железнодорожных станций «Ахангаран», «Ангрен» и «Орзу» до вокзала «Пап» ночью 4 января специальным рейсом были эвакуированы около 400 человек, находившихся на перевале Камчик, где была объявлена лавинная опасность. Об этом сообщила пресс-служба компании «Узбекистон темир йуллари». Поезд прибыл в Пап в 4:42 и готовится к отправке в обратном направлении.

С 0:00 в связи с угрозой схода лавины на участке 228−253 км автодороги международного значения A-373 «Ташкент-Ош» движение транспорта по перевалу Камчик было приостановлено, сообщала пресс-служба МЧС Узбекистана. В 10:00 дорога была открыта.

Под руководством МЧС был организован эвакуационный штаб, с перевала были эвакуированы люди, были открыты пункты обогрева. Спасатели и сотрудники ДПС помогали водителям, машины которых не могли проехать из-за снега.

Для временного размещения граждан были открыты столовые предприятий Angren-Land, Zamin-2 и Uchquduq, а также Ангренский горно-металлургический техникум и гостиницы Fayz, Shodiyor и Elba.

Для помощи гражданам и предупреждения чрезвычайных ситуаций было привлечено 113 единиц спецтехники и 250 человек личного состава МЧС.

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МЧС Узбекистана.



МЧС Узбекистана.



Хокимият Ташкентской области.



Хокимият Ташкентской области.

