Общенациональное движение «Юксалиш» призвало принять организационные меры в связи с надвигающимися на Узбекистан аномальными морозами.

В частности, движение предложило всем работодателям — как в государственном, так и частном секторе — обеспечить работникам комфортный температурный режим или перевести их на дистанционный режим работы, если нет необходимости физического присутствия сотрудников на рабочем месте.

«Пандемия показала, что даже в таком формате можно эффективно выполнять поставленные задачи. Кроме того, это позволит разгрузить и обезопасить дороги в период гололёда и осадков», — отметили в «Юксалиш».

Коллектив движения «Юксалиш», в частности, с 9 по 15 января переходит на дистанционный режим работы. «К такому решению пришли из-за сложностей с отопительной системой здания, в котором базируется офис центрального аппарата. Региональные подразделения также переходят на онлайн-формат», — сообщили в «Юксалиш».

Кроме того, предложено сократить продолжительность рабочего дня, особенно для тех, кто работает на открытом воздухе, по возможности организовать горячие напитки для персонала, предусмотреть смены и перерывы, чтобы предупредить случаи переохлаждения и обморожений.

«Юксалиш» также предложило предусмотреть «тёплые уголки» с горячим чаем в крупных торговых сетях и центрах обслуживания населения.

Одно из главных предложений — обеспечить бесперебойное курсирование общественного транспорта, «поскольку с ухудшением погоды и выпадением осадков существенно сократиться количество личного авто на дорогах».

«Главное, не быть равнодушными, протягивать руку помощи нуждающимся. Навестите одиноких пожилых соседей, многодетные семьи в своей махалле, матерей, которые в одиночку воспитывают детей. Поинтересуйтесь, есть ли у них отопление, электроэнергия, газ? Может им нужно помочь с дровами или углём? Возможно, им пригодятся тёплые вещи. Можете просто принести ещё одно тёплое одеяло или угостить чем-то вкусным, домашним. Во время поездки на личном авто, подвезите кого-нибудь, если вам по пути», — призвали в «Юксалиш».