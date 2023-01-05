Узгидромет опубликовал экстренное оповещение: 9 января на территорию Узбекистана с Поволжья зайдёт холодная воздушная масса, сформировавшаяся в северных районах европейской части России.

С 9 по 11 января по большей части территории страны пройдут осадки — дождь и снег. В предгорьях и горных районах выпадет снег, местами сильный, кроме того, 9−10 января ветер местами усилится до 15−20 м/с.

Аномально холодная погода ожидается по Узбекистану 10−15 января. Температура воздуха ночью −12…−17 градусов, днём −5…−8 градусов. На севере ночью температура опустится до −17…−22 градусов, местами на Устюрте и в пустынных районах — до −25…−27, днём до −7…−10. На юге и в регионах Ферганской долины ночью −5…−10 градусов, днём до −2…−5 градусов.

Местами на дорогах гололед.