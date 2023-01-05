Бывший генеральный прокурор Узбекистана Рашитжон Кадиров, 26 июня 2019 года приговорённый к 10 годам лишения свободы, на днях был условно-досрочно освобождён. Об этом сообщает Kun.uz со ссылкой на источники.

Об освобождении «одного из бывших генпрокуроров» без упоминания его имени накануне написал руководитель Общества прав человека Узбекистана «Эзгулик» Абдурахмон Ташанов. Пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов заявил изданию Daryo, что не владеет информацией об освобождении, пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов сказал, что этот вопрос находится в ведении суда.

Рашитжон Кадиров руководил Генпрокуратурой в 2000—2015 годах, затем был избран судьёй Конституционного суда (2015−2017). О возбуждении в его отношении уголовного дела стало известно в феврале 2018 года.

Рашитжон Кадиров проходил по уголовному делу, фигурантами которого было всего 13 человек. Согласно приговору суда, Кадиров, будучи генпрокурором, совершил ряд тяжких и особо тяжких преступлений по предварительному сговору с группой лиц, занимавших высокие посты в органах прокуратуры и других правоохранительных органах.

Преступления заключались в получении взяток, подстрекательстве к даче взяток, мошенничестве, умышленном уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей, вмешательстве в расследование или разрешение судебных дел, легализации доходов, полученных от преступной деятельности. Были совершены и другие преступления, направленные против порядка функционирования органов власти, управления и общественных объединений, говорилось в сообщении Верховного суда.

Закрытое судебное заседание длилось почти шесть месяцев. Были выслушаны показания около 200 свидетелей.

Помимо наказания в виде 10 лет лишения свободы и штрафа в размере 500 минимальных зарплат, суд внёс представление о лишении Кадирова специальных званий и государственных наград. Кроме того, было определено обратить изъятые денежные средства, а также имущество в счёт погашения материального ущерба.

В мае 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, в одном из выступлений говоря о Кадирове, который «сидит со своей командой в тюрьме» и «возвращает миллионы долларов», сказал: «Через два-три месяца он сам вам расскажет всё по телевидению, как всё коррумпировал».

Напомним, что два последующих генпрокурора Узбекистана — Ихтиёр Абдуллаев (2015−2018) и Отабек Муродов (2018−2019) — также были осуждены к длительным срокам лишения свободы.

В мае 2021 года Абдурахмон Ташанов рассказывал о визите вместе с омбудсманом Ферузой Эшматовой в колонию №22 ГУИН МВД, где они виделись с Рашитжоном Кадировым и Ихтиёром Абдуллаевым.