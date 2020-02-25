В Военном суде Узбекистана 25 февраля завершился судебный процесс в отношении бывшего генерального прокурора Отабека Муродова и бывшего главы Службы государственной безопасности Ихтиёра Абдуллаева, а также его заместителя Джахангира Игамова, сообщила пресс-служба Верховного суда. Приговором суда они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей 210 (получение взятки) и другими статьями Уголовного кодекса.

В ходе закрытого процесса были заслушаны показания подсудимых, более 70 пострадавших и свидетелей.

Суд признал Отабека Муродова виновным в совершении ряда преступлений, говорится в сообщении. Какие это преступления, не уточняется.

При вынесении приговора «суд руководствовался принципами гуманизма и справедливости, предусмотренными Конституцией и законами Узбекистана», отмечает Верховный суд. В частности, было приняты во внимание искреннее раскаяние и активное участие в раскрытии преступления, а также полное возмещение ущерба.

Приняв во внимание такие смягчающие обстоятельства, как особенность и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого, его семейное положение и позитивную характеристику с места проживания, Отабеку Муродову было назначено наказание в виде 5 лет ограничения свободы.

Ихтиёр Абдуллаев и Джахангир Игамов приговорены к 19 годам лишения свободы каждый. Кроме того, они лишены права занимать должностные и материально-ответственные положения в течение определенного срока.

Ихтиёр Абдуллаев. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

В сентябре 2019 года Военный суд приговорил Ихтиёра Абдуллаева к 18 годам лишения свободы, а Джахангира Игамова — к 16 годам лишения свободы. Кроме того, они лишены права занимать должностные и материально-ответственные положения в течение определенного срока. Ихтиёра Абдуллаева и члены «его преступного сообщества» (фигурантами дела было более 20 человек) были признаны виновными в организации преступного сообщества, получении взяток, заключении сделок вопреки интересам Узбекистана, вымогательстве, хищении чужого имущества, нарушении таможенного законодательства в особо крупных размерах, в интересах организованной группы и преступного сообщества, и ряда других уголовно наказуемых деяний, путем злоупотребления должностными полномочиями.

Ихтиёр Абдуллаев, бывший генеральный прокурор и госсоветник президента, занял пост главы СНБ в январе 2018 года, придя на смену Рустаму Иноятову, руководившему службой с 1995 года. Спустя год, в феврале 2019 года, Ихтиёр Абдуллаев покинул эту должность по собственному желанию. Его уход связывался с состоянием здоровья. О начале следствия над ним стало известно в середине июня 2019 года.

Отабек Муродов был освобожден от должности генпрокурора 20 июня прошлого года. На следующий день на заседании верхней палаты парламента президент Шавкат Мирзиёев сообщил, что Отабек Муродов обвиняется во взяточничестве, в его отношении возбуждено уголовное дело. Дело Отабека Муродова рассматривалось в рамках дела Ихтиёра Абдуллаева.