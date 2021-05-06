Руководитель Общества прав человека Узбекистана «Эзгулик» Абдурахмон Ташанов рассказал о визите вместе с омбудсманом Ферузой Эшматовой в колонию №22 ГУИН МВД, где встретился с двумя бывшими генеральными прокурорами Рашитжоном Кадировым и Ихтиёром Абдуллаевым (последний также был председателем Службы государственной безопасности).

Визит состоялся в рамках национального превентивного механизма по предупреждению пыток при уполномоченном Олий Мажлиса по правам человека. Колония, которую посетила комиссия при омбудсмане, предназначена для бывших сотрудников правоохранительных органов. Она рассчитана на 1200 заключённых, сейчас в ней содержится 273 человека.

Колония по имеющимся условиям практически не отличается от других подобных учреждений. Здесь согласно установленным для колоний стандартам организованы медицинские, учебные, продовольственные и производственные отделы. Есть условия для занятия спортом, написал правозащитник.

Посещение колонии представляло для него особый интерес, признался Абдурахмон Ташанов, поскольку здесь, помимо двух бывших генпрокуроров, находятся также бывшие полковник СГБ Джавдат Шарифходжаев и заместители генпрокурора Улугбек Суннатов и Улугбек Хуррамов.

В беседе с Абдурахмон Ташановым Рашитжон Кадиров, занимавший пост генпрокурора на протяжении трёх сроков, сообщил, что в ближайший месяц его переведут в колонию-поселение. Он рассказал, что не имеет жалоб и не обращался в структуры ООН по поводу пыток, со здоровьем у него всё в порядке. «Ранее лечил сердце в сангороде, сейчас все хорошо», — сообщил ему экс-генпрокурор.

«В настоящее время Рашитжон Кадиров работает в швейном цехе. Аккуратные платья, штаны и другие изделия, сшитые его руками из красочных тканей, радуют глаз», — написал глава «Эзгулик».

«Генерала Абдуллаева я встретил в фарфоровом цехе, где он расписывал узорами посуду. До этого я посетил медицинский отдел, где ознакомился с его медицинской картой», — сообщил он.

Согласно документам, Ихтиёр Абдуллаев в последнее время два раза сдавал тесты на COVID-19, результат был отрицательным. Он жаловался на боли в шейном отделе позвоночника. Показатель зрения составляет в одном глазу +1, в другом — +2,58.

Окулист сообщил, что у экс-главы СГБ была операция по замене хрусталика глаза в 2017 году в Германии, что означает, что проблемы со зрением появились не во время следствия или в колонии, отметил правозащитник.

Абдурахмон Ташанов спросил Ихтиёра Абдуллаева, знает ли он об обращении его отца и сына к общественности и президенту о применении пыток, запрете на встречи с родными и содержании в изоляции. Бывший генпрокурор, по его словам, ответил: «Всё будет хорошо. Если эти слова дойдут до президента, он восстановит справедливость».

Руководитель «Эзгулик» подчеркнул, что оба бывших генпрокурора общались «с крайней осторожностью». «По крайней мере, мне так показалось», — отметил он.





Фото: Офис омбудсмана.

Выходя из цеха, Абдурахмон Ташанов встретил бывшего полковника СГБ Джавдата Шарифходжаева. Тот сказал, что никаких жалоб нет, и удалился, сообщил правозащитник.

Он также сообщил, что бывший полковник СГБ Нодир Туракулов (его имя фигурировало в процессе по делу журналиста Бобомурода Абдуллаева) также до недавнего времени находился здесь, после чего был переведён на пожизненное заключение в колонию «Жаслык». Там же находится «его сотрапезник» Шухрат Гуломов, отметил он.

«В целом, увиденное в колонии меня удовлетворило. Например, нет какой-либо учтивости по отношению к [бывшим] генеральным прокурорам из-за их политической важности или наблюдения. Нет и отдельно выделенного для них питания. Что для большинства, то и для них», — подвёл итог Абдурахмон Ташанов, добавив, что вернулся из колонии со «странноватым ощущением».

Рашитжон Кадиров, бывший генеральным прокурором с 2000 по 2015 год, летом 2019 года был приговорён к 10 годам лишения свободы и штрафу в 500 МРЗП. Он был признан виновным в получении взяток, подстрекательстве к даче взяток, мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, вмешательстве в расследование или разрешение судебных дел, легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и совершении других преступлений. По этому же уголовному делу проходили Улугбек Суннатов и Улугбек Хуррамов.

Ихтиёр Абдуллаев, бывший госсоветник президента, сменивший на посту генпрокурора Рашитжона Кадирова, а в начале 2018 года назначенный главой СГБ, в феврале 2020 года был приговорён к 19 годам лишения свободы по обвинениям в организацию преступного сообщества, получение взяток, заключении сделок вопреки интересам Узбекистана, вымогательстве, хищении чужого имущества и совершении других преступлений.