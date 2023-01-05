В дошкольных образовательных организациях Узбекистана с 10 по 18 января объявлены внеплановые каникулы, сообщила в четверг пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования.

Решение принято правительством страны в связи с ожидаемым резким похолоданием в целях предупреждения заболеваний среди воспитанников детсадов, говорится в сообщении.

В министерстве сообщили, что работающим в бюджетных организациях матерям детей 3−7 лет, посещающих детсады, в период внеплановых каникул 10−18 января будет разрешено работать в сокращённом режиме с сохранением полной зарплаты.

Всем работникам детсадов в период данного дополнительного отпуска будет выплачена их текущая заработная плата.

Ранее сообщалось, что зимние каникулы для учащихся школ и лицеев, а также студентов государственных вузов продлены до 17 января.

Узгидромет предупреждал, что с 10 января в Узбекистане начнутся аномальные холода. Температура воздуха ночью упадёт до -17, днём — до -8 градусов Цельсия. Кроме того, 9−11 января ожидается снег и усиление ветра. На севере ночью температура опустится до −17…−22 градусов, местами на Устюрте и в пустынных районах — до −25…−27, днём — до −7…−10.