Агентство по управлению государственными активами опубликовало анализ финансовой отчётности предприятий Узбекистана с государственной долей.

В настоящий момент число компаний с госучастием составляет 2117 (227 акционерных обществ, 1075 обществ с ограниченной ответственностью и 815 государственных унитарных предприятий), в том числе 347 бездействующих или подлежащих ликвидации предприятий, реализованных на условиях рассрочки. Функцию акционера (участника, учредителя) от имени государства в вышеуказанных предприятиях выполняют более 70 министерств и ведомств, органов власти на местах.

По результатам анализа финансовой отчётности за 2021 год был сформирован список 20 наиболее прибыльных и 20 наиболее убыточных предприятий, а также 10 компаний с наибольшими выплаченными дивидендами на долю государства (включая промежуточные дивиденды и долги прошлых лет).

Компанией с наибольшей чистой прибылью и дивидендами стал Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК), а компанией с наибольшими убытками — АО «Узтрансгаз» (в прошлом году компания потерпела наибольшие убытки).

Предприятия с наибольшими выплаченными дивидендами на долю государства:

АО «Навоийский горно-металлургический комбинат» — 9,95 трлн сумов; АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» — 2,44 трлн сумов; АО «Узбекнефтегаз» — 240,5 млрд сумов; АО «Узбекский металлургический комбинат» — 131,3 млрд сумов; АО «Ферганаазот» — 104 млрд сумов; ООО «Ферганский нефтеперерабатывающий завод» — 91 млрд сумов; АО «Узавтосаноат» — 80,2 млрд сумов; ГУП «Пойтахт курили шва хизмат» (гостиница Hyatt regency) — 45,2 млрд сумов; АО «Тепловые электрические сети» — 40,2 млрд сумов; ООО «Агрокластер» — 38,6 млрд сумов.

Предприятия с наибольшей прибылью:

НГМК — 10,64 трлн сумов; АГМК — 5,36 трлн сумов (в 2020 году — 3,94 трлн сумов); «Узбекнефтегаз» — 3,34 трлн сумов (3,43 трлн сумов); Узметкомбинат — 1,47 трлн сумов (218,5 млрд сумов); «Навоиазот» — 779,8 млрд сумов; «Узбектелеком» — 473,9 млрд сумов (69,7 млрд сумов); «Региональные электрические сети» — 400,3 млрд сумов; «Ферганаазот» — 348,8 млрд сумов (292,6 млрд сумов); «Агрокластер» — 194,8 млрд сумов (82,9 млрд сумов); «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа» — 140,1 млрд сумов (94,8 млрд сумов); «Узаэронавигация» — 96,9 млрд сумов; Universal mobile system (мобильный оператор Mobiuz) — 96,5 млрд сумов; Узбекско-Оманская инвестиционная компания — 85,1 млрд сумов (86,4 млрд сумов); Uzbekistan Airways — 53,8 млрд сумов (убытки — 755,7 млрд сумов); «Узкимёсаноат» — 53,4 млрд сумов; «Узбекгеофизика» (51,4 млрд сумов); «Узшахар курилиш инвест» — 50,5 млрд сумов; Государственный институт градостроительного кадастра — 32,9 млрд сумов; «Дори-Дармон» — 32,7 млрд сумов (53,8 млрд сумов); «Централ азия мегастар» — 24,7 млрд сумов.

Предприятия с наибольшими убытками:

«Узтрансгаз» — 2,51 трлн сумов (в 2020 году — 3,57 трлн сумов); «Национальные электрические сети» — 2,1 трлн сумов; «Таштеплоэнерго» — 534,3 млрд сумов (605,2 млрд сумов); «Ново-Ангренская ТЭС» — 304 млрд сумов (245,6 млрд сумов); «Тошшахартрансхизмат» — 127,6 млрд сумов; «Ангренская ТЭС» — 87,6 млрд сумов (177,7 млрд сумов); «Ангрен шахар иссиклик энергияси корхонаси» — 68,3 млрд сумов (54,6 млрд сумов); «Тошкент иссиклик маркази» — 53,6 млрд сумов; «Узавтотранс сервис» — 51,5 млрд сумов; Футбольный клуб «Бунёдкор» — 37 млрд сумов; ФК «Пахтакор» — 30,3 млрд сумов (82,7 млрд сумов); «Чирчик иссиклик энергияси ишлаб чикариш корхонаси» — 27,2 млрд сумов; «Ташкентский метрополитен» — 24,7 млрд сумов; «Олмалик иссик манбаи» — 19,9 млрд сумов; «Тошкент вилоят иссиклик манбаи ишлаб чикариш бошкармаси» — 17,8 млрд сумов; «Узсувтаминот» — 15,7 млрд сумов; «Киргули иссиклик манбаи» — 13,1 млрд сумов; «Сурхонозиковкатсаноати» — 11,1 млрд сумов; «Интерхотел» — 10,9 млрд сумов; «Иссиклик манбаи» — 8,9 млрд сумов.

Стоит отметить, что в 2019 году Ангренская ТЭС и Ново-Ангренской ТЭС были переданы в доверительное управление казахстанской компании «Горные работы» (которая учредила в Ташкенте Central Asia Energy) на три года. Некоторые СМИ сообщали, что управление находится у SFI Management Group. Обе компании представлены в наблюдательных советах Ангренской ТЭС и Ново-Ангренской ТЭС.

Напомним, что Агентство по управлению госактивами по итогам 2020 года также объявляло топ-20 наиболее прибыльных и топ-10 наиболее убыточных предприятий.